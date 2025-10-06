Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

ASPROMANIS SERVICIOS

Éxito de participación en la 'Gincana por la inclusión'

SUR

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

El pasado viernes 3 de octubre en la plaza Camas Aspromanis Servicios organizó la 'Gincana por la inclusión'. Una nueva acción de 'street marketing' que ... consistió en una jornada llena de juegos y retos, y una ocasión inmejorable para aportar visibilidad a la importancia de facilitar trabajo y una vida en condiciones de normalidad a este colectivo. Una actividad con la que culminan la celebración este 2025 del 15º aniversario de Asproamnis Servicios, efeméride que ha tenido como lema «15 años apostando por las personas y sus capacidades».

