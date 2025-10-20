Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El doctor Salvador Nebro y su equipo humano en el quirófano junto a Centurion, un equipo de alta tecnología para la cirugía de cataratas.
Clínica Dr. Nebro: a la vanguardia en la cirugía de cataratas

Innovación. Este centro combina la experiencia y profesionalidad de su equipo con una constante adaptación a los últimos avances tecnológicos en Oftalmología

SUR

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

En los más de 25 años que avalan la trayectoria de la Clínica de Oftalmología y Cirugía Ocular del Dr. Nebro en Fuengirola, la apuesta ... por la innovación tecnológica siempre ha sido una constante. Por ello, nunca han dejado de incorporar nuevos sistemas y tratamientos que faciliten una mejor atención oftalmológica a sus pacientes. Un centro liderado por Salvador Nebro Cobos, oftalmólogo especializado en diagnóstico, tratamiento y cirugía ocular.

