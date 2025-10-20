Clínica Dr. Nebro: a la vanguardia en la cirugía de cataratas

En los más de 25 años que avalan la trayectoria de la Clínica de Oftalmología y Cirugía Ocular del Dr. Nebro en Fuengirola, la apuesta ... por la innovación tecnológica siempre ha sido una constante. Por ello, nunca han dejado de incorporar nuevos sistemas y tratamientos que faciliten una mejor atención oftalmológica a sus pacientes. Un centro liderado por Salvador Nebro Cobos, oftalmólogo especializado en diagnóstico, tratamiento y cirugía ocular.

Un aspecto que ha posibilitado que la Clínica del Dr. Nebro sea un centro de referencia a la hora de abordar complejas intervenciones como la cirugía de cataratas. Entre sus adquisiciones más recientes en este ámbito de la Oftalmología destaca un microscopio especular. «Se trata de un instrumento para observar en detalle el endotelio, la capa más interior de la córnea, lo que permite contar el número de células y abordar una cirugía de cataratas con mayor eficiencia», detalla el doctor Salvador Nebro.

Otra reciente adquisición destinada a la cirugía de cataratas realizada por la Clínica Dr. Nebro ha sido la de un facoemulsificador Centurión. «Hablamos de tecnología de última generación para la cirugía de cataratas», subraya el doctor. Consiste en una bomba de aspiración de remanentes de cristalino, que incorpora un bisturí de vitrectomía. Un instrumento que se ha diseñado con tecnología avanzada para aportar una mayor seguridad en cada etapa de la cirugía, incluso en los casos más complicados.

Otro de los tratamientos de última generación que han incorporado es la terapia con luz pulsada intensa (IPL), específicamente orientada a reducir la evaporación de la lágrima y aliviar de forma significativa las molestias derivadas del ojo seco.

La empresa Fundación: 1998

Actividad: Oftalmología y cirugía visual.

Dirección: C/ Marbella, nº 6, 2º 4 y 2º 1 y local nº 4. Fuengirola (Málaga), CP 29640

Teléfono: 952478342

Correo: info@toldosvictormanuel.com

Web: clinicaoftalmologicanebro.com

Servicios: Oftalmología general, Unidad de ojo seco, Unidad de oftalmología pediátrica y Unidad de control de la miopía infantil, Unidad de retina, Unidad de cirugía refractiva y Unidad de cirugía de cataratas.

Medios técnicos: Láser yag y de Argón, retinógrafo de campo amplio, autorrefractómetro-queratómetro, tonómetro, tomografía de coherencia óptica, topógrafo corneal pentacam, y biómetro por interferómetria, entre otros.

De esta forma, en la Clínica Dr. Nebro disponen de la tecnología y terapias más avanzadas para abordar dos de los problemas oculares más frecuentes: las cataratas y el ojo seco.

Ese compromiso con la actualización constante de medios y conocimientos ha llevado a la clínica a disponer de un área de I+D+I. «Hemos desarrollado junto con la Universidad de Málaga (UMA) un dispositivo para el marcaje de la superficie ocular para el implante de lentes tóricas intraoculares en el contexto de la cirugía de la catarata con astigmatismo, llamado goniómetro ocular», detalla el doctor Nebro. El alcance científico del dispositivo ha logrado que la patente del mismo ya haya entrado en un mercado tan exigente como el de Estados Unidos.

«La oftalmología está viviendo una década prodigiosa, con un desarrollo tecnológico que mejora tanto los dispositivos con fines diagnósticos como aquellos con fines terapéuticos, tanto médicos como quirúrgicos», destaca acerca del salto tecnológico que ha experimentado este área de la medicina a lo largo de la última década.

«Hemos mejorado prácticamente en todas las áreas, y esto obliga a tener un equipo multidisciplinar para abarcar todas las actualizaciones de los conocimientos», comenta al respecto. En este sentido, la clínica cuenta con una alta especialización en diversas áreas.

Alta especialización

Además de la oftalmología general, Clínica de Oftalmología y Cirugía Ocular del Dr. Nebro cuenta con unidades integradas por profesionales altamente especializados: la Unidad de oculoplastia, con la doctora Barranco; la de ojo seco, con la doctora De las Rivas; oftalmología pediátrica y control de la miopía infantil; retina, con la doctora Sánchez; cirugía refractiva por parte de la doctora Lozano; y la unidad de cirugía de cataratas formada por las doctoras Lozano, De las Rivas y el Dr. Nebro, «en la cual recomendamos la lente ideal para cada paciente, tratando de cubrir sus expectativas tras una rigurosa valoración y planificación previa a la cirugía».