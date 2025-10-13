Carrefour celebra su 50 aniversario en la provincia de Málaga
Lunes, 13 de octubre 2025, 11:09
Carrefour celebra su 50º aniversario en la provincia de Málaga, consolidando un compromiso que se remonta a 1975 con la apertura de Carrefour Los Patios, ... el segundo hipermercado de la compañía en España y el primero en Andalucía. Este hito marcó el inicio de la revolución del formato de hipermercado en nuestro país, un concepto que transformó la experiencia de compra, ofreciendo a los malagueños una vasta gama de productos a precios competitivos bajo un mismo techo.
Desde entonces, el hipermercado se ha consolidado como un formato esencial para las familias y un motor clave de la economía, evolucionando junto a la comunidad malagueña, generando empleo y fomentando el desarrollo.
