La promotora malagueña Exxacon invertirá 330 millones para construir más de mil viviendas

La promotora malagueña Exxacon Smart Living celebra su vigésimo quinto aniversario anunciando la ampliación de su plan de negocio con 330 millones de euros adicionales ... a desplegar durante el periodo 2027/2032. Este incremento se integra en la hoja de ruta de la compañía y, junto con las actuaciones ya previstas para el plan 2023/2026, eleva hasta los 700 millones de euros la inversión a ejecutar hasta 2032.

Durante este nuevo ciclo, la compañía prevé destinar 100 millones de euros a compras de suelo entre 2026 y 2029, por lo que añadirá a su cartera aproximadamente 120.000 metros cuadrados de edificabilidad para desarrollar 10 nuevas promociones que integrarán más de 1.000 viviendas. Las zonas donde se ubicarán los proyectos serán las mismas donde ya viene operando Exxacon: Málaga y la Costa del Sol, Comunidad de Madrid, Sevilla y Comunidad Valenciana. Las entregas, que se concentrarán entre los años 2029 y 2032, generarán en torno a los 400 millones de euros de facturación, según la previsión de Exxacon.

Para este año la compañía mantiene una previsión de ingresos de 127,8 millones, apuntando a un crecimiento relevante en el conjunto del período 2025-2028, con 178 millones previstos para 2026, 158,5 para 2027 y un aumento importante en 2028, hasta alcanzar los 234,7 millones de euros.

25 años de historia

Su 25º aniversario marca un punto de madurez y consistencia para Exxacon. A lo largo de su historia, la compañía ha invertido 660 millones de euros y ha desarrollado 2.750 viviendas, construyendo una base operativa y de conocimiento sectorial que explica su posicionamiento actual.

La inversión ya realizada hasta la fecha se ha distribuido en Málaga y la Costa del Sol (460 millones), Comunidad de Madrid (110 millones), Sevilla (40 millones) y Comunidad Valenciana (50 millones). La intención de Exxacon es consolidar esta nueva etapa de inversión para el desarrollo de nuevas promociones situadas en los mismos puntos geográficos donde ya tiene presencia, con una asignación de capital que se definirá proyecto a proyecto, preservando la disciplina inversora y la rotación de suelo.

Para Gastón Aigneren, CEO de Exxacon Smart Living, el cumplimiento de este aniversario encuentra a la compañía con un modelo más afinado y exigente. «Seleccionamos mejor dónde estar, cómo asignar capital y con quién hacerlo. Nuestro compromiso es simple y muy riguroso: crear valor sostenido con proyectos bien ubicados, un producto eficiente y una ejecución que cumpla lo que prometemos. Esta ampliación consolida una manera de crecer que prioriza la calidad sobre el volumen y la transparencia en cada decisión», explica.

Elena Cuberos, directora general, añade: «Encadenamos este nuevo ciclo con el mismo método que nos ha funcionado hasta la fecha: suelo selectivo, diseño orientado al cliente y disciplina operativa de principio a fin. El apoyo de socios financieros y la capilaridad de nuestros equipos en plazas clave nos permiten acelerar sin perder prudencia, manteniendo estándares de eficiencia y sostenibilidad que se traducen en hogares mejor pensados».

Coinversión

En materia de estructura de capital, Exxacon ya cuenta con acuerdos de coinversión por 90 millones de euros materializados en proyectos como Amaranta Living Casares Golf, Alonis Living Playa del Torres o Alura Living Casares Costa, ya a la venta; así como en Living Arganda, Isidora Living Las Mesas u Olivara Living, en próximo lanzamiento. En total, estos proyectos suman 545 nuevas viviendas a la cartera de Exxacon.

La compañía trabaja en el cierre de 100 millones adicionales entre 2026 y 2029, que se articularán en torno a una decena de proyectos y respaldarán el despliegue del nuevo ciclo inversor.