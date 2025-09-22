Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las promociones desarrolladas por la compañía. Sur

La promotora malagueña Exxacon invertirá 330 millones para construir más de mil viviendas

La compañía prevé facturar casi 130 millones este año, coincidiendo con su 25 aniversario

SUR

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:32

La promotora malagueña Exxacon Smart Living celebra su vigésimo quinto aniversario anunciando la ampliación de su plan de negocio con 330 millones de euros adicionales ... a desplegar durante el periodo 2027/2032. Este incremento se integra en la hoja de ruta de la compañía y, junto con las actuaciones ya previstas para el plan 2023/2026, eleva hasta los 700 millones de euros la inversión a ejecutar hasta 2032.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  4. 4

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  5. 5 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  6. 6

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  7. 7 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  8. 8 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche
  9. 9

    El Unicaja prolonga su reinado intercontinental
  10. 10

    Los rostros de Los Asperones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La promotora malagueña Exxacon invertirá 330 millones para construir más de mil viviendas

La promotora malagueña Exxacon invertirá 330 millones para construir más de mil viviendas