Hispasec: veinte años creando escuela en ciberseguridad Equipo actual. Hispasec ha vuelto a recuperar sus niveles máximos de plantilla, con 20 empleados. Fue la primera empresa española del sector, presume de haber vendido una de sus divisiones a Google y ha sido pionera en combatir los troyanos bancarios NURIA TRIGUERO Domingo, 28 octubre 2018, 01:18

No tenían estudio de mercado, ni falta que les hizo. Tenían, eso sí, talento de sobra. Bernardo Quintero aprendió lo que era un 'business plan' cuando el director del PTA le explicó que para poder alquilar una oficina en Bic Euronova era requisito indispensable presentar uno. Felipe Romera, al verle tan perdido, le regaló un libro que explicaba cómo redactar el dichoso plan de negocio y el veleño se lo leyó de una sentada y cumplió el trámite.

Eso no significa que Hispasec naciera como una empresa convencional. Ni siquiera tenía un claro ánimo de lucro. Su origen fue una cabezonada de Quintero, que entonces trabajaba como informático en el Servicio Andaluz de Salud y escribía esporádicamente sobre novedades de seguridad en la revista 'PC Actual'. Él pidió que la colaboración fuera mensual y le contestaron que el tema «no daba tanto de sí».

Así que decidió demostrarles que se equivocaban. El 28 de octubre de 1998 empezó a escribir el mítico 'Una al día': un boletín diario de noticias sobre seguridad informática que en seguida se convirtió en un referente para el mundillo, seguido con el mismo fervor por 'hackers' y multinacionales como Panda o McAffee. Hispasec nació dos meses más tarde: era simplemente la web donde se volcaban los contenidos de la 'newsletter'. Lo que pasó fue no sólo que la página empezó a recibir publicidad, sino que también comenzaron a llegar peticiones de auditorías y otros servicios de seguridad informática.

Más información Málaga se convierte en cantera para empresas de ciberseguridad

De esta manera surgió el germen de Hispasec Sistemas, la primera empresa de seguridad informática fundada en España y prácticamente la única de las pioneras que sigue funcionando de manera independiente. Su nacimiento oficial fue posterior, en el año 2000, con cuatro accionistas: Bernardo Quintero, Antonio Román, Antonio Ropero y Jesús Cea (este último vendió después su parte a los demás y Ropero falleció el año pasado, quedando sus acciones en manos de sus herederos).

Socios. Antonio Román, Bernardo Quintero y Antonio Ropero (fallecido en 2017).

Román y Quintero, los dos fundadores que permanecen en Hispasec –aunque el segundo es ajeno a la gestión desde que fue fichado por Google en 2012–, recuerdan con humor los «complejos» que tenían en aquellos inicios cuando se ponían delante de clientes «muy gordos»: multinacionales, entidades financieras... Román confiesa, por ejemplo, cómo montaron una oficina falsa para recibir a directivos de Amena. «Un conocido nos prestó una oficina vacía en el PTA y colocamos ordenadores encima de las mesas, desenchufados por supuesto… Les dijimos que no teníamos letrero en la puerta porque acabábamos de mudarnos», relata. Consiguieron ese contrato y muchos más. Quintero se ponía traje –algo impensable para quien le conozca ahora– hasta que un día se hartó y apareció en una reunión en Cajamar en camiseta y vaqueros. «Uno de los directivos me dijo que les había dado más confianza por la pinta de 'friki', así que decidí que no me disfrazaría más», afirma.

Sin estrategia comercial pero con un nivel técnico que nadie más alcanzaba en España, Hispasec se hizo indispensable para bancos y compañías del Ibex que por entonces estaban en pañales en lo que se refiere a seguridad. Fue, por ejemplo, pionera a nivel mundial en lanzar un servicio antitroyanos bancarios. «Era tan novedoso que cuando se lo presentamos a una importante entidad española, su director de tecnología nos dijo que nos habíamos inventado la amenaza para venderles un producto», recuerda Román.

Del seno de Hispasec nació en 2004 Virustotal, un analizador online multi-antivirus que también empezó sin vocación de negocio. Era una herramienta pública destinada a ayudar a la comunidad: permitía a los usuarios analizar gratis sus ficheros sospechosos. Lo que ocurrió es que fue atesorando tal cantidad de información que se acabó convirtiendo en herramienta imprescindible para la industria antivirus. Tanto es así que en 2012 fue adquirida por Google.

Con Virustotal salieron de Hispasec Quintero y prácticamente la mitad de la plantilla. Para los que se quedaron no fue fácil. «Es un orgullo haber vendido a Google, pero nos tuvimos que reinventar en plena crisis», recuerda Román. Es ahora cuando están percibiendo una renacida pujanza. Su plantilla está en máximos, con 20 empleados, y tiene el 80% de su negocio fuera de España, sobre todo en Sudamérica. Mención aparte merece Koodous, un antivirus colaborativo para Android que, como Virustotal, nació sin ánimo de lucro, pero ya está dando alegrías a la empresa.

El estilo Hispasec

En estos veinte años, Hispasec ha sido además una escuela de profesionales que, en muchos casos, entraron sin conocimientos especializados y han acabado siendo expertos reconocidos a nivel internacional. El equipo de Virustotal (Julio Canto, Francisco Santos, Emiliano Martínez y compañía), Sergio de los Santos, Sergio Hernando... Todos llevan grabado a fuego el 'estilo Hispasec', caracterizado por la honestidad y la excelencia técnica. «Ha sido y será cantera de talento y especialización. La independencia, el rigor y la vocación definen a Hispasec. El hecho de que Google se fijara en Virustotal lo dice todo.

Pioneros en muchos campos, siguen siendo referencia internacional y me siento orgulloso de su éxito», afirma Hernando. «Marcó un estilo de seguridad informática trabajada desde el conocimiento técnico, con una perspectiva muy profesional. Esto se complementaba con una nueva forma de comunicar con 'Una al día', el boletín marca de la casa, en el que se extremaba la calidad de redacción, veracidad y excelencia técnica», apunta Sergio de los Santos, que estuvo muchos años a cargo de la 'newsletter'.