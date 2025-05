ExamAI pone rumbo a Silicon Valley desde Málaga

El BIC Euronova, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga, y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la ... Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital, han lanzado el programa CiberEmprende para impulsar la innovación y la seguridad digital. Se han acelerado con éxito 19 proyectos empresariales.

El proyecto ExamAI, plataforma 'on-line' que a través de inteligencia artificial evalúa al alumno priorizando su aprendizaje, ha resultado el ganador del programa de incubación CiberEmprende, con lo que el próximo 26 de mayo continuará dando forma a su modelo de negocio en la Universidad de Draper, en Silicon Valley, en California. Allí participará en un programa de aceleración de cinco semanas, valorado en 12.000 dólares y que ha sido gestionado por el BIC Euronova. Además del citado proyecto ganador, Scarabtech y The Pepino Brand han resultado finalistas, en segunda y tercera posición. Igualmente el proyecto I want it ha recibido una mención especial del jurado.

Desde el BIC Euronova, su director general, Álvaro Simón de Blas, ha clausurado con éxito el programa CiberEmprende, destacando el potencial de los proyectos participantes.

El programa de formación y mentorización CiberEmprende ha tenido una duración de cinco semanas. Los emprendedores han contado con horas de consultoría individualizada en temas legales y de gestoría/asesoría fiscal, laboral y contable, así como con el asesoramiento de un mentor experto. Como gran atractivo, los emprendedores además han optado a una estancia de cinco semanas en el mencionado espacio de innovación tecnológica de EE UU.

BIC EuronOva, el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), lidera en Málaga el programa INCIBE EMPRENDE, que contempla distintas actuaciones de apoyo a pymes innovadoras. Esta iniciativa busca fomentar la creación y consolidación de nuevas empresas, a través de programas de incubación o de aceleración, respectivamente; al tiempo que refuerza la seguridad digital en la población y mercado español.

Como requisito, los proyectos de los participantes debían tener un vínculo con la ciberseguridad, o bien porque sea su 'core business', desarrollando negocio en el ámbito de la ciberseguridad con productos o servicios innovadores; o porque por su actividad sea algo clave en el negocio (venta 'online', etc.) y deban aplicar ciberseguridad a entornos digitales seguros para sus clientes.

Los participantes además tienen la oportunidad de concurrir en las próximas convocatorias del programa de aceleración, como una que se lanzará en el próximo junio, o en la siguiente edición, prevista para el primer trimestre de 2026, siempre y cuando la idea se vaya a llevar a cabo con la constitución de una sociedad.

Esta iniciativa se suma al programa de Aceleración Cybersecurity Ventures llevado a cabo por el BIC Euronova, también en colaboración con INCIBE, y clausurado con gran éxito a finales de 2024. 5.000 euros fueron repartidos como premios entre las tres 'startups' ganadoras.

En junio dará comienzo un nuevo programa dentro de esta misma iniciativa, el Programa de Aceleración Cibersecurity Ventures, de diez semanas de duración para lo que se buscan 10 'startups'. El proyecto ganador también irá a California. Las inscripciones comenzarán en un par de semanas.

Los proyectos participantes que se han beneficiado del programa han sido Astebe (www.astebe.es), MeVeri (https://meveri.com/), RED3 (https://red3staking.com/), ExamAI (www.Examai.ai) , I want it (Linktr.ee/iwantitapp), Winto (https://winto.app ), Triplemelon (www.triplemelon.com) , Journo (www.journo.es) , Codearte, Scarabtech España, PinMy (https://pinmy.co/es ), AdD Global (www.add-g.com), MalakAir (www.malakair.com) , ShopifyChat.bot (https://shopifychat.bot ), BOA, The Pepino Brand (https://www.thepepinobrand.com/) , Urban Movement Center, Riskcibereye y Rapid Stack, según detallan desde el BIC.