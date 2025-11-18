Las nueve empresas 'tapadas' malagueñas que Cepyme destaca por su crecimiento

¿Se puede alcanzar la excelencia empresarial siendo una pequeña empresa? La respuesta a esta pregunta es un rotundo sí para Cepyme, la organización asociada ... a la CEOE que representa a la clase media empresarial: ésa que conforma más del 90% del tejido productivo español. Para demostrarlo, cada año publica la lista Cepyme500: una selección de las 500 pymes que «lideran el crecimiento empresarial, tanto por sus resultados como su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional».

Málaga tiene nueve representantes en la edición 2025 de este listado y algunas de ellas sorprenden, ya que son grandes desconocidas para la opinión pública. La construcción es el sector más representado, con cuatro pymes incluidas. Le siguen la distribución alimentaria mayorista, con tres exponentes cada uno y el turismo, con dos. Además, Cepyme500 identifica como malagueña a Gespipafri, pero en realidad esta empresa fabricante de patatas fritas, piquitos y otros aperitivos que opera con la marca comercial Productos Monti tiene su sede productiva en Montilla (Córdoba).

El Cepyme500 es fruto de un complejo trabajo de selección. Como base sólo se tienen en cuenta sociedades anónimas y limitadas con más de cuatro años de antigüedad, excluyendo actividades financieras o de holdings, con accionariado español y privado y cuya cifra de ventas del ejercicio 2021 se sitúe entre 10 y 200 millones de euros. Además, tienen que haber registrado un crecimiento de la Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (TCAC) del 15% o superior en los tres últimos ejercicios y que ese crecimiento sea rentable. Como filtro final, se ponderan criterios de solvencia, innovación y proyección internacional.

Construcciones y Proyectos Ramfran

Es una empresa de construcción con más de 50 años de experiencia. Fue fundada en 1969 por Ramón Gómez Luque, con una plantilla que no superaba los diez trabajadores, realizando por entonces trabajos de estructuras de viviendas unifamiliares y pequeños edificios. A lo largo de los años, la empresa fue creciendo y evolucionando, adaptándose a las nuevas necesidades del mercado, realizando trabajos de estructuras y cimentaciones, tanto de viviendas unifamiliares como de colegios, edificios de usos múltiples, centros sociales, etcétera e incluso realizando estructuras de obra civil.

La compañía, con sede en Málaga capital, tiene más de un centenar de empleados y una cifra de ventas de 17,3 millones de euros (ejercicio 2023). Su tasa anual de crecimiento es del 50,7%. Actualmente está liderada por los hijos del fundador, Daniel Jesús y Juan Ramón Gómez Jiménez.

Heco Developments

Es una constructora dedicada exclusivamente a viviendas de alta gama. En los últimos años, ha destacado por su actividad en urbanizaciones como La Zagaleta, El Madroñal, Sierra Blanca, Nueva Andalucía, La Carolina y Guadalmina, en Marbella y Sotogrande. Además de la ejecución integral de la construcción de viviendas, sus actividades incluyen las reformas, la restauración, la jardinería, el paisajismo y el mantenimiento de viviendas.

Según la información incluida en el listado Cepyme500, Heco Developmentes tiene 50 empleados y una facturación anual de 12 millones de euros. Su tasa de crecimiento anual es del 71.3%. Su CEO es Juan Diego Collado y tiene su sede en Estepona.

Juan Antonio Díaz (El Copo)

Fundada en el año 1984 por Juan Antonio Díaz y Jacinta Machado, se trata de una empresa familiar proveedora de alimentación congelada y seca para el sector de la hostelería que tiene su sede en Estepona. Cuenta con más de 4.000 metros cuadrados de instalaciones y distribuye sus productos en toda la provincia de Málaga, destacando el área de la Serranía de Ronda, además del Campo de Gibraltar.

La empresa tiene, según la información publicada por Cepyme, 45 empleados y unas ventas anuales de 28,3 millones de euros. Su tasa de crecimiento es del 41%.

Picking Málaga

Con cerca de treinta años de historia, es una empresa malagueña dedicada a la distribución de productos de alimentación selectos, incluyendo un amplio catálogo de productos ecológicos. Su historia comenzó en 1998 como un pequeño proyecto empresarial de Javier Martínez de Ubago y hoy es un referente en el sector de la distribución malagueña, dando servicio a restaurantes, caterings, hoteles y tiendas especializadas.

La empresa tiene 45 empleados y una facturación anual de 12,8 millones de euros. Su tasa de crecimiento es del 47%, según el listado Cepyme500.

Tour Diez Travel

Fran Serón, CEO de Tour Diez Travel.

Tour Diez Travel (Tour10) es una agencia de viajes mayorista fundada en Málaga en 2006 que se dedica a distribución hotelera y servicios turísticos. Presume de haberse convertido en la mayor plataforma de distribución turística independiente BTB en España y también opera en Portugal. Fundada y dirigida por Fran Serón, presta servicio a más de 11.000 agencias de viajes y comercializa más de 180.000 hoteles en todo el mundo.

Tiene 61 empleados, una facturación de 155,3 millones de euros anuales y una tasa de crecimiento de ventas del 65,5%. Su CEO es Fran Serón.

Rofez Construcciones

Fundada en 1991, es una empresa constructora especializada en obra civil, edificación, rehabilitación y construcción comercial. Actualmente están en un proceso de expansión y apertura a nuevos mercados, incluyendo oficinas en el norte de África y el Sultanato de Omán. Cuenta con 30 empleados y un volumen de ventas de 12,7 millones de euros anuales, con una tasa de crecimiento anual del 68,5%.

Los Molinos de Mijas

Los Molinos de Mijas es una empresa especializada en la importación, venta y distribución de productos alimenticios ingleses e internacionales, tales como neerlandeses, italianos, mejicanos, indios y orientales, entre otros. Forma parte del grupo Europ Foods.

La empresa tiene su sede en Mijas y una facturación de 10,3 millones de euros en 2023, según la información incluida en Cepyme500. Su tasa de crecimiento es del 47,5%.

Mansion Design

Es un estudio de arquitectura e interiorismo con sede en Marbella que forma parte de Mansion Group, una corporación que centra su actividad en el diseño, la construcción y reforma de viviendas de lujo en la Costa del Sol.

La empresa tiene 28 empleados y una facturación de 10,1 millones de euros, con una tasa anual de crecimiento del 81,4%.

Vacaciones Para Mayores (España Vision)

Es una agencia de viajes mayorista que se dedica a ofrecer alojamientos turísticos y otras opciones de corta estancia, especialmente diseñadas para personas mayores. Comenzó en el año 1996 organizando circuitos culturales de todo tipo.

La compañía tiene 23 empleados y una facturación de 12 millones de euros (2023). Su tasa de crecimiento anual es del 179%, según la información recopilada por Cepyme500.