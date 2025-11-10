DKV impulsa en Málaga un modelo de salud sostenible e innovador

Aquellas personas que busquen seguridad, confianza, atención y calidad real en su cobertura sanitaria tienen en las oficinas comerciales de DKV en Teatinos (Málaga) y ... Torremolinos una referencia sólida e ineludible. Antonio González es responsable comercial en Grupo DKV Málaga-Melilla, y agente exclusivo de las mencionadas oficinas, que gestiona a través de Agonher SL, la empresa de la que es CEO. Junto a un equipo de asesores expertos en seguros de salud y con una clara vocación de servicio al cliente, atienden a cientos de clientes, a los que acompañan y atienden desde la contratación hasta el seguimiento de todos los servicios de atención sanitaria que precisan, además de brindar ayuda en todos los trámites administrativos.

«DKV siempre se ha caracterizado por hacer las cosas bien y cuidar de las personas, una atención cercana y servicio personalizado que les ha convertido en un referente en calidad asistencial y salud digital», destaca Antonio González. En este sentido, pone en valor la transformación digital de la salud privada que está liderando actualmente DKV «gracias a iniciativas como la app 'Quiero cuidarme más', sus videoconsultas médicas y el acceso a uno de los cuadros médicos más completos del país, integrado por más de 51.000 especialistas».

Apuesta por la innovación tecnológica

La transformación digital de la salud privada no es el único pilar de la actividad de DKV vinculado a la innovación: en la atención médica que brindan a sus clientes hay una sólida apuesta por la innovación tecnológica, con equipos de última generación como la cirugía robótica Da Vinci o la colonoscopia 3D, facilitan al paciente diagnósticos más precisos y tratamientos menos invasivos.

En esa transformación digital también adquiere una relevancia esencial la atención personalizada que se ofrecen desde espacios como las oficinas comerciales de DKV en Teatinos y Torremolinos. «Esa cercanía y acompañamiento al cliente en todo el proceso, unido a la disponibilidad de los recursos tecnológicos más avanzados, es la mejor garantía de una atención más inmediata y humana», subraya Antonio González.

Así, la apuesta de DKV es la atención híbrida, combinando el servicio cercano, directo y humano que brindan los asesores de las oficinas comerciales de DKV en Teatinos y Torremolinos con sus recursos digitales de última generación. Herramientas capaces de brindar a cada cliente información médica y precisa en cualquier momento, gracias a avances como la historia clínica electrónica.

Todo permite brindar a sus clientes una alternativa ágil a las listas de espera del sistema sanitario. Ofreciendo, además, la ventaja de que esta apuesta por la transformación digital no ha dejado por el camino esa atención humana que siempre ha sido un valor para DKV, y que tan fielmente representa el equipo de profesionales de Agonher SL. «Además de una mayor inmediatez en los procesos, la tecnología es un recurso esencial para un servicio más personalizado y, por tanto, más humano y cercano al cliente», matiza Antonio.

Experiencia piloto en Málaga

Un ejemplo de la confianza depositada por DKV en el equipo de profesionales de Agonher SL es la puesta en marcha de una experiencia piloto en la oficina comercial de Teatinos: un proyecto de videoconsultas médicas que permite a DKV impulsar desde Málaga un modelo de salud más sostenible, donde la innovación se pone al servicio de las personas.

«Es la esencia de DKV, que compartimos desde Agonher SL aportando trabajo, compromiso, empatía y excelencia para mejorar la vida de los que confían en nosotros», concluye Antonio González.