DKV impulsa en Málaga un modelo de salud sostenible e innovador

Calidad ·

Las oficinas comerciales de DKV en Teatinos y Torremolinos brindan al cliente «la transformación digital de la salud» que lidera la compañía de seguros

SUR

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Aquellas personas que busquen seguridad, confianza, atención y calidad real en su cobertura sanitaria tienen en las oficinas comerciales de DKV en Teatinos (Málaga) y ... Torremolinos una referencia sólida e ineludible. Antonio González es responsable comercial en Grupo DKV Málaga-Melilla, y agente exclusivo de las mencionadas oficinas, que gestiona a través de Agonher SL, la empresa de la que es CEO. Junto a un equipo de asesores expertos en seguros de salud y con una clara vocación de servicio al cliente, atienden a cientos de clientes, a los que acompañan y atienden desde la contratación hasta el seguimiento de todos los servicios de atención sanitaria que precisan, además de brindar ayuda en todos los trámites administrativos.

