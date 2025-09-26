Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torre eléctrica Antonio López

La demanda eléctrica nacional podría alcanzar entre un 64% y un 105% hasta 2035

La movilidad eléctrica, los centros de datos o los puertos electrificados, representarán más del 35% del incremento total de la demanda en diez años

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:53

Anticipar el potencial crecimiento de la demanda permitirá a las compañías distribuidoras adelantar las inversiones en la red y a las administraciones y reguladores a ... impulsar los cambios normativos necesarios para impulsar la transformación de la industria. La demanda eléctrica nacional podría aumentar entre un 33% y un 54% en cinco años y entre un 64% y un 105% acumulado hasta 2035, alineado con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), según un informe de EY. Todo, mientras se prevé un aumento de la potencia instalada de hasta 312 GW.

