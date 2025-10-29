Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Turistas por las calles de Bilbao. L. A. Gómez

El crecimiento de la economía se modera a niveles de hace dos años pese al impulso del consumo de las familias

El INE revela la ralentización del PIB en verano, con un avance trimestral del 0,6% y del 2,8% en tasa anual, la cifra más baja desde finales de 2023

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:06

La economía española sigue manteniendo un buen pulso de crecimiento, sobre todo si se compara con la evolución de sus socios europeos, pero en el ... tercer trimestre del año se ha enfriado el ritmo de avance del Producto Interior Bruto (PIB). Según los datos adelantados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB ha crecido un 0,6% en el tercer trimestre, coincidiendo con los meses de verano (julio a septiembre), lo que supone un frenazo desde el 0,8% del segundo trimestre. Además, a nivel anual, el PIB avanza un 2,8%, tres décimas por debajo del primer y segundo trimestre y el menor ritmo de crecimiento desde finales de 2023.

