Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reuters

Los aranceles restarán hasta 3.000 millones de crecimiento al PIB este año

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) advierte de que la inversión de EE UU se ha comenzado a contraer por la incertidumbre global y la depreciación del dólar frente al euro

E. Martínez

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:04

Comenta

Los aranceles impuestos por Donald Trump al mundo ya está generando recortes en las distintas economías. Y aunque en España el impacto será más limitado ... que en otros países europeos por la menor exposición de nuestras exportaciones (solo el 4,7% del total), el agujero también se notará en el crecimiento. Según los últimos cálculos del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el 'think tank' de la CEOE, el impacto de los aranceles del 15% en España será de entre una y dos décimas de PIB este año, y hasta cuatro décimas en 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Zona de Bajas Emisiones de Málaga: comprueba si podrás circular con tu vehículo
  2. 2 Multa de 15.000 euros a un colegio: una profesora lee a toda la clase el correo de un padre que denunciaba el acoso que sufría su hija
  3. 3 Málaga sale del aviso amarillo por lluvias en una jornada con temperaturas en descenso
  4. 4 Evacúan grave a un hombre de 40 años tras una reyerta en Antequera en la que recibió un botellazo
  5. 5

    Un espectacular Málaga puede con todo en La Rosaleda y golea con uno menos (4-1)
  6. 6 Arkyn, la heladería de los superhéroes que se atreve a abrir junto a Inma
  7. 7

    Los populares van de boda: se casa la concejala de Juventud de Málaga
  8. 8 Aemet amplía su alerta por fuertes lluvias y tormentas en Andalucía a cinco provincias este domingo
  9. 9 Sobresalto de madrugada en Teatinos: arde una extensión «grande» de matorral en el parque de La Laguna
  10. 10

    Emilio Alba abandona la jefatura de Oncología del Clínico: «En 35 años la supervivencia del cáncer ha pasado del 30% al 60%»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los aranceles restarán hasta 3.000 millones de crecimiento al PIB este año

Los aranceles restarán hasta 3.000 millones de crecimiento al PIB este año