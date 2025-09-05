Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sundar Pichai, el consejero delegado de Google. EFE

La Comisión Europea multa a Google con 2.950 millones por abusar del mercado de la publicidad digital

Bruselas da un plazo de 60 días para que la tecnológica presente un plan para eliminar los conflictos de interés y remediar la situación

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:33

Multa histórica a Google. La Comisión Europea ha impuesto al conglomerado tecnológico estadounidense una sanción de 2.950 millones de euros por infringir las normas ... antimonopolio de la Unión Europea (UE) al «distorsionar la competencia en el sector de la tecnología publicitaria» ('adtech'). Según Bruselas, la compañía norteamericana habría favorecido de manera sistemática sus propios servicios en perjuicio de rivales, editores y anunciantes durante más de una década.

