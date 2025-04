¿Eres víctima de 'phishing' y el banco no te devuelve el dinero? Cada vez más clientes en Málaga van a juicio... y lo ganan

Habla una afectada: «Ni mi banco ni el Banco de España me protegieron: ahora se ha hecho justicia»

Carmen Meléndez fue víctima de un ataque de 'phishing' mediante el que le robaron 5.000 euros: «Eran mis ahorros. Soy madre divorciada con dos hijos a mi cargo y pago una hipoteca de mil euros al mes sólo con mi sueldo. Quedarme sin ese colchón me supuso dos años de angustia», afirma. Todo empezó con un mensaje SMS en el que su entidad (Unicaja) le pedía que actualizara sus datos mediante un enlace. Era un engaño; dicho enlace dirigía a una página web clonada del banco. «Di mi DNI y algunos datos más; no llegué a dar mis coordenadas, pero fue suficiente para que entraran en mi cuenta. En dos segundos hicieron dos transferencias de 2.500 euros a un banco de Inglaterra». Denunció el fraude a la Policía y alertó a su entidad, que se negó a devolverle el dinero. «Ni mi banco ni el Banco de España me protegieron. Ahora se ha hecho justicia», afirma en referencia a la sentencia que le ha dado la razón, condenando a su banco a devolverle el dinero sustraído más intereses. «Me siento orgullosa de haberlo peleado y animo a todo el que le pase algo parecido a que reclame».