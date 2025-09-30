Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (i) y el consejero delegado, César González-Bueno (i). Efe

Sabadell prepara su rechazo a la nueva oferta de BBVA con la duda de su mayor accionista particular

La entidad se pronunciará este martes sobre la mejora del 10% planteada por el banco vasco, que ayer anunció un dividendo récord por sorpresa

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 30 de septiembre 2025, 08:25

El Consejo de Administración de Banco Sabadell ultima un nuevo rechazo a la opa de BBVA, incluso después de que el banco vasco decidiese mejorarla ... en un 10% después de recibir el primer 'no' del máximo órgano de gobierno de la catalana el pasado 12 de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  2. 2 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  3. 3 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  4. 4 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  5. 5

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  6. 6 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  7. 7

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  8. 8 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición
  9. 9 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  10. 10 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sabadell prepara su rechazo a la nueva oferta de BBVA con la duda de su mayor accionista particular

Sabadell prepara su rechazo a la nueva oferta de BBVA con la duda de su mayor accionista particular