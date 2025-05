Cuerpo, sobre la opa de BBVA: «Espero que no haya ningún conflicto con Bruselas»

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende su decisión de elevar al Consejo de Ministros la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, frente a ... las reticencias mostradas por Bruselas en torno a la irrupción del Gobierno en una operación empresarial que ya ha recibido el visto bueno de Competencia y la no oposición del Banco Central Europeo (BCE).

«Espero que no haya ningún tipo de conflicto», indicó Cuerpo este miércoles, frente al malestar en la Comisión Europea, que ya ha confirmado que vigilará de cerca el proceso abriendo la puerta incluso a posibles sanciones si se comprueba que España viola la normativa comunitaria. El ministro confirmó que el mismo martes trasladó su decisión al presidente de BBVA, Carlos Cuerpo, y al de Banco Sabadell, Josep Oliu. «Me agradecieron la llamada y la información, no entramos a discutir el fondo, pero creo que no sorprendió. Llevamos muchos meses anticipando nuestra preocupación», indicó en una entrevista en la cadena Ser.

Cuerpo insistió en que «en el marco legal estamos siendo muy respetuosos con los procedimientos y respetando todos los plazos. Nuestra normativa doméstica está alineada con los objetivos de la europea». Recordó recordó que hay que diferenciar entre el ámbito legal, «donde estamos siendo muy escrupulosos y garantistas» y otra discusión del fondo, «sobre cómo tenemos que avanzar hacia la consolidación del sistema bancario para competir, pero al tiempo que se protege el crédito a pymes, el empleo y la presencia territorial de las entidades, que a su vez protegen el empleo de las regiones en las que están presentes».

«Creemos que nuestra normativa está alineada con la europea, algo que ya se puso de manifiesto en la anterior intervención en terccera fase», explicó el ministro, en referencia a la fusión entre Antena 3 y La Sexta, donde el Ejecutivo decidió rebajar las condiciones impuestas anteriormente por Competencia.

El mercado descuenta desde hace tiempo que, en este caso, el movimiento del Ejecutivo será en el sentido contrario, elevando los requisitos más allá de los impuestos por el organismo dirigido por Cani Fernández. Las dudas en torno al concepto de «interés general» sobre el que se basarán esas condiciones han sido constantes desde que se conocieron las intenciones del Gobierno. En este sentido, Cuerpo indicó que «el concepto en operaciones del sistema financiero tiene unas dimensiones muy claras», en referencia a factores como la inclusión financiera.

Sin embargo, y aunque también mencionó la protección del empleo, el ministro evitó confirmar si dentro de su capacidad puede prohibir directamente a BBVA que ejecute despidos o cierre sucursales tras una posible unión con Sabadell. «Vamos a hacer una valoración en línea con lo que nos habilita la ley para proteger estos intereses», se limitó a responder.

El ministro también apuntó a la necesidad de contar con una mayor diversificación en el sistema bancario, con la presencia de bancos de menor tamaño «aterrizados en el territorio». Y en este punto, lanza un aviso a navegantes: «En el proceso de consolidación de la última década, las entidades que se mantienen como último banco en los pueblos donde cierra el resto, son pequeñas, con otros objetivos distintos a la rentabilidad, como la acción social, coopertativa, etc.; Un ejemplo es el de Abanca», apuntó.

El nombre de la entidad dirigida por Juan Carlos Escotet no es casual, pues uno de los que ha aparecido en las quinielas en torno a una posible fusión con Banco Sabadell, en caso de que no triunfe la opa de BBVA. Una posibilidad que la entidad de origen gallego ya rechazó, en un comunicado remitido a la CNMV.