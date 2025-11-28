Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de BBVA, Carlos Torres Efe

BBVA retira el recurso contra el Gobierno que presentó en el Supremo por su intervención en la opa

El banco vasco no ve sentido al pleito, una vez que la operación se frustró, pero sigue creyendo que Moncloa vulneró la ley

Lucas Irigoyen

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:39

«Capítulo cerrado», así ha venido calificando el presidente del BBVA, Carlos Torres, la fallida opa sobre el Sabadell. Un mensaje que se ha ... trasladado también a los tribunales donde el banco vasco llevó al Gobierno de España por las exigencias que impuso para autorizar la operación. Unas medidas que pasaban por la prohibición de la fusión de ambas entidades durante al menos dos años, lo que BBVA consideró ilegal y por lo que presentó un recurso en el Tribunal Supremo.

