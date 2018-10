Los autónomos tendrán que pagar 420 euros más al año por la subida del SMI Una persona trabajando en una pescadería. / Luis Ángel Gómez La cuota de cotización de la base mínima se incrementará de los actuales 278 euros al mes hasta los 313 euros, algo que afecta a más del 85% del colectivo LUCÍA PALACIOS Madrid Martes, 16 octubre 2018, 08:20

Si finalmente los Presupuestos para 2019 llegan a aprobarse, verá la luz una de sus medidas estrella: la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros al mes repartidos en 14 pagas, lo que supone una nómina de 12.600 euros brutos al año. Pero esta medida no solo afecta a los bolsillos de estos trabajadores, que verán cómo de un mes a otro pasan a ganar un 22% más, ya que en la actualidad cobran 735 euros al mes.

Otro de los grandes afectados serán los autónomos, pero en este caso se verán perjudicados por este alza, puesto que el incremento del salario mínimo a 900 euros al mes acarreará de forma automática la subida del 12,5% de la base mínima del RETA, ya que debe adecuarse a este acuerdo. Y precisamente el mínimo es por el que cotizan más de 1,7 millones de trabajadores por cuenta propia personas física, más del 85% del total del colectivo, tal y como denuncia el presidente de ATA, Lorenzo Amor. De esta forma, la cuota que pagan cada mes a la Seguridad Social pasará de los 278,8 euros al mes hasta los 313,9 euros mensuales, lo que supone 35,2 euros más al mes y un total de 422,4 euros al año. Esto es consecuencia de que la base mínima de cotización al RETA quedará fijada en 2019 en 1.050 euros al mes, frente a los 932,7 euros actuales.

Una cuota reducida

«O se limita que los autónomos que no lleguen al SMI tengan una cuota reducida o muchos pasarán a la economía sumergida», se lamentó Amor a través de Twitter. Y es que esta es una de las reivindicaciones de este colectivo, que parece que cuenta con el beneplácito del Gobierno: una cuota reducida para los autónomos que no lleguen a ingresar el salario mínimo, de forma que pagarían una cuota bonificada de 50 euros al mes durante un periodo de dos años, al estilo de la actual 'tarifa plana'. Incluso el propio líder de Podemos, Pablo Iglesias, anunció tras una reunión en La Moncloa que los autónomos que no llegaran al SMI quedarían exentos del pago a la Seguridad Social, algo que no parece probable (todo apunta a que fue una confusión) puesto que ni siquiera lo piden las propias organizaciones que representan a este colectivo.

Pero, además, los autónomos que tengan trabajadores a su cargo tendrán que asumir un coste adicional de 3.000 euros al año. Si en la actualidad el gasto total de un trabajador que cobra el salario mínimo es de 13.500 euros al año para un autónomo (se incluye aquí el salario y las cotizaciones), en 2019 se elevará hasta los 16.500 euros, lo que podría llevar a una reducción en el número de trabajadores al incrementarse su coste un 22,5%, según advierten desde ATA.