Las ventajas de las frutas ultracongeladas en pleno verano
SUR
Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00
Cada vez son más populares, pero no todos conocen sus ventajas. Las frutas ultracongeladas, por su combinación de frescura, su valor nutricional y su practicidad ... son una opción perfecta para incorporar a la dieta, especialmente en verano.
Desde ASEVEC, la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados, explican los beneficios de este producto y proponen tres recetas ligeras elaboradas con frutas ultracongeladas.
Se recolectan en su punto óptimo de maduración y se someten a un proceso de ultracongelación pocas horas después. Esto permite preservar no solo sus propiedades nutricionales, sino también su textura, aroma, sabor y color, sin necesidad de añadir conservantes o aditivos.
Además de su valor nutricional, su gran ventaja es la comodidad: vienen listas para usar, sin necesidad de pelar ni cortar. Solo hay que sacarlas del congelador y usarlas a conveniencia, lo que supone un gran ahorro de tiempo. Y al poder usar solo la cantidad necesaria, se reduce el desperdicio alimentario y se facilita la organización de las comidas en casa.
