Las ventajas de las frutas ultracongeladas en pleno verano

Cada vez son más populares, pero no todos conocen sus ventajas. Las frutas ultracongeladas, por su combinación de frescura, su valor nutricional y su practicidad ... son una opción perfecta para incorporar a la dieta, especialmente en verano.

Desde ASEVEC, la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados, explican los beneficios de este producto y proponen tres recetas ligeras elaboradas con frutas ultracongeladas.

Se recolectan en su punto óptimo de maduración y se someten a un proceso de ultracongelación pocas horas después. Esto permite preservar no solo sus propiedades nutricionales, sino también su textura, aroma, sabor y color, sin necesidad de añadir conservantes o aditivos.

Además de su valor nutricional, su gran ventaja es la comodidad: vienen listas para usar, sin necesidad de pelar ni cortar. Solo hay que sacarlas del congelador y usarlas a conveniencia, lo que supone un gran ahorro de tiempo. Y al poder usar solo la cantidad necesaria, se reduce el desperdicio alimentario y se facilita la organización de las comidas en casa.