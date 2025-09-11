Vaciada y quemada

Hay una España vaciada, pero también olvidada, silenciada y quemada. Esto último no sólo lo digo por los incendios de este verano sino también en ... sentido metafórico por el hartazgo de quienes aún pueden resistir en el medio rural.

Hay quien ven mucho más que la tormenta perfecta para cercenarlo. Una conspiración en toda regla para quitarle valor.

Los incendios de este pasado mes de agosto han sido la gota que ha empezado a colmar el vaso. Independientemente de las causas y de los responsables, lo que queda claro es que la falta de ganadería extensiva ha propiciado que, tras un año hidrológico con el que se podía sonreír, los matorrales han sido el combustible que necesitaba el fuego para propagarse a gran velocidad.

Se siguen echando en falta en el campo nacional políticas que consigan que cabras, ovejas y vacas ejerzan de bomberos forestales con un trabajo de prevención que es, en realidad, la simbiosis que siempre ha tenido el medio rural.

Hay muchos ganaderos que llevan avisando de la cada vez más precaria situación en la que tienen que resistir. Algunos lo hacen incluso de una forma pedagógica, utilizando para ello las redes sociales. Con serenidad, pero, al mismo tiempo con contundencia, como el caso de Juan Ocaña, la última generación de quesos Crestellina.

En su día, supo renovarse para que el negocio familiar no muriera. Abrazó un cambio de imagen y se pasó a producir en ecológico para conseguir que el público le diera el valor añadido real a sus elaboraciones a partir de la leche de cabras payoyas.

Pero, ahora desde su pueblo Casares está alzando la voz para pedir que se escuche a los ganadero no sólo en las administraciones competentes sino también entre los consumidores.

Juan suele ser muy claro y mide las palabras. De hecho, en su día le dijo al ministro Planas, en un acto de reconocimiento por la conservación de la raza payoya, que quienes realmente están en extinción son los ganaderos. Para quitarse el sombrero.