El Pozo presenta la nueva imagen de su marca premium, Legado Ibérico
SUR
Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00
Legado Ibérico, la marca prémium de El Pozo Alimentación, presenta nueva imagen con un diseño renovado que apuesta por la elegancia para mostrar la evolución ... de sus propios productos, según anunció hace unos días el Grupo Fuerte.
El cambio abarca un rediseño completo de logotipo y packaging, acorde con un estilo de comunicación más emocional, centrado en el sabor y en la experiencia que ofrece. También se apuesta por una estética más clara y sofisticada, que mantiene la gama cromática inspirada en los colores de la tierra con tonos dorados y verdes, junto a tonos crema.
El packaging también evoluciona en todos los productos de la gama para transmitir y mejorar la experiencia del consumidor en el punto de venta a través de una imagen.
El diseño comprende también una renovación integral de la web, alineada con este nuevo valor visual.
