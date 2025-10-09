Los objetivos para evitar el declive de los polinizadores en Europa se quedan cortos

Sin polinizadores no habrá ni biodiversidad ni tampoco agricultura (ésta al menos como hoy se entiende). Aunque la Unión Europea se haya marcado una estrategia ... para detener la pérdida preocupante de insectos como las abejas, esta estrategia no está bien planteada. Al menos, ya se ha puesto en duda en un estudio científico. El trabajo, publicado en 'Science' y que ha contado con la participación de grupos de la Estación Biológica de Doñana y el Instituto de Agricultura Sostenible insta a aumentar la extensión de los hábitats naturales dentro de la superficie agraria, así como garantizar su calidad y permanencia a largo plazo.

La Estrategia de la Biodiversidad de la UE indica que, para proporcionar espacio a los animales y plantas silvestres, a los polinizadores y a los reguladores naturales de plagas, «urge que al menos el 10% de la superficie agraria vuelva a estar ocupada antes de 2030 por elementos paisajísticos de gran diversidad». Aquí se incluyen, las franjas de protección, las tierras retiradas de la producción sobre la base o no de la rotación, los setos, los árboles no productivos, los muros de terraza y los estanques. Este compromiso del 10%, según el equipo investigador, no es suficiente para garantizar la supervivencia de los polinizadores. El equipo científico examinó cómo el área y la calidad de los hábitats naturales influyen en las poblaciones de polinizadores.

