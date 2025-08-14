Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Una nueva ensalada para compartir con toque mediterráneo

Sur

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

Florette ha presentado este verano su nuevo lanzamiento, la Ensalada para Compartir Mediterránea, dirigido a compartir esta sabrosa y fresca receta con familia o amigos. ... En verano, este producto es ideal para compartir en cualquier sitio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  2. 2 Más de cinco kilómetros de atasco entre Málaga y La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler
  3. 3 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  4. 4 Arroja a su pareja de un coche en marcha por segunda vez en menos de un mes Churriana
  5. 5 Freno a las nuevas licencias de pisos turísticos en Málaga: no habrá en los próximos tres años
  6. 6

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  7. 7 Cuatro malagueños salvan la vida tras toparse con un incendio cuando circulaban por una autovía en Galicia
  8. 8 Marbella da luz verde a las obras para ampliar el centro comercial La Cañada
  9. 9 Málaga busca conductores para la grúa municipal: ampliará la bolsa de trabajo
  10. 10

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una nueva ensalada para compartir con toque mediterráneo

Una nueva ensalada para compartir con toque mediterráneo