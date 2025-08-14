Una nueva ensalada para compartir con toque mediterráneo

Florette ha presentado este verano su nuevo lanzamiento, la Ensalada para Compartir Mediterránea, dirigido a compartir esta sabrosa y fresca receta con familia o amigos. ... En verano, este producto es ideal para compartir en cualquier sitio.

En cuanto a sus ingredientes, la Ensalada para Compartir Mediterránea combina cuatro ingredientes principales que la convierten en una opción completa y saciante: ensalada, pasta fusilli, atún y huevo duro. La pasta aporta energía, mientras que el atún y el huevo destacan por su alto contenido en proteínas, ofreciendo un plato saciante.

Todo ello sobre una base de vegetales frescos como la escarola, el radicchio y la zanahoria que aportan sabor y equilibrio al conjunto.