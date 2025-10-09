Un notable para Gusto del Sur
SUR
Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha presentado los resultados del estudio de valoración de la marca ... de calidad agroalimentaria Gusto del Sur, realizado entre las entidades adscritas a esta iniciativa.
El informe refleja un alto grado de satisfacción de las empresas y asociaciones, ya que el 78 por ciento de los encuestados, o lo que es lo mismo, casi el 80 por ciento, afirma sentirse muy o bastante orgulloso de formar parte de este sello.
