Una norma para potenciar al sector del aguacate y del mango
La producción y la comercialización de estos subtropicales mejorará con la extensión aprobada por el Gobierno
SUR
málagA.
Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00
En pleno agosto, vio la luz en el BOE la extensión de normas, al conjunto del sector del aguacate y el mango, con base en ... el acuerdo de la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango (OIAM),
Esta ampliación servirá sobre todo para realizar acciones de promoción, mejora de la información y conocimiento del sector y sus productos y el desarrollo de programas de investigación, desarrollo e innovación durante un periodo de tres años.
De este modo, habrá aportaciones económicas obligatorias que buscan producir un efecto positivo para todo el sector, beneficiando por igual a los agentes económicos integrados en la organización interprofesional y a los que no pertenecen a ésta.
En concreto, la Orden publicada el pasado sábado 2 de agosto en el Boletín Oficial del Estado establece una aportación económica obligatoria de 0,01 euro por kilogramo para la producción y 0,01 euro por kilogramo para la comercialización de aguacate y mango producido en España, que será asumida por agricultores y primeros compradores o cooperativas, respectivamente.
Las aportaciones serán recaudadas por el primer comprador, con gestión y auditoría anual a cargo de OIAM.
De modo más concreto se detallan los aportes en materia de promoción y comunicación. Incluye diferentes líneas de actuación, como promoción y comunicación en el mercado interior y exterior, así como acciones de promoción en mercados de la Unión Europea y terceros países, incluyendo el desarrollo de estudios e informes para la apertura de mercados exteriores. Igualmente, se prevé el desarrollo de campañas de comunicación dirigidas a profesionales de la salud y generadores de opinión.
También se prevé una mejora de la información y el conocimiento sobre el sector y sus productos. Para ello habrá actuaciones orientadas a la mejora de la imagen, la sostenibilidad y la gestión de crisis sectoriales. De igual forma se creará un gabinete de comunicación especializado en el sector capaz de generar y difundir conocimiento como parte de una estrategia global de posicionamiento y comunicación.
Otro pilar fundamental será la investigación, el desarrollo y la innovación. Los proyectos y actividades planteadas dentro de la Extensión de Normas se financiarán mediante aportaciones económicas que abonarán los integrantes de las dos ramas de la actividad: la rama de producción y la de comercialización. La obligación de pago recae sobre el primer comprador o sobre la cooperativa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.