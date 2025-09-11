Una norma para potenciar al sector del aguacate y del mango

En pleno agosto, vio la luz en el BOE la extensión de normas, al conjunto del sector del aguacate y el mango, con base en ... el acuerdo de la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango (OIAM),

Esta ampliación servirá sobre todo para realizar acciones de promoción, mejora de la información y conocimiento del sector y sus productos y el desarrollo de programas de investigación, desarrollo e innovación durante un periodo de tres años.

De este modo, habrá aportaciones económicas obligatorias que buscan producir un efecto positivo para todo el sector, beneficiando por igual a los agentes económicos integrados en la organización interprofesional y a los que no pertenecen a ésta.

En concreto, la Orden publicada el pasado sábado 2 de agosto en el Boletín Oficial del Estado establece una aportación económica obligatoria de 0,01 euro por kilogramo para la producción y 0,01 euro por kilogramo para la comercialización de aguacate y mango producido en España, que será asumida por agricultores y primeros compradores o cooperativas, respectivamente.

Las aportaciones serán recaudadas por el primer comprador, con gestión y auditoría anual a cargo de OIAM.

De modo más concreto se detallan los aportes en materia de promoción y comunicación. Incluye diferentes líneas de actuación, como promoción y comunicación en el mercado interior y exterior, así como acciones de promoción en mercados de la Unión Europea y terceros países, incluyendo el desarrollo de estudios e informes para la apertura de mercados exteriores. Igualmente, se prevé el desarrollo de campañas de comunicación dirigidas a profesionales de la salud y generadores de opinión.

También se prevé una mejora de la información y el conocimiento sobre el sector y sus productos. Para ello habrá actuaciones orientadas a la mejora de la imagen, la sostenibilidad y la gestión de crisis sectoriales. De igual forma se creará un gabinete de comunicación especializado en el sector capaz de generar y difundir conocimiento como parte de una estrategia global de posicionamiento y comunicación.

Otro pilar fundamental será la investigación, el desarrollo y la innovación. Los proyectos y actividades planteadas dentro de la Extensión de Normas se financiarán mediante aportaciones económicas que abonarán los integrantes de las dos ramas de la actividad: la rama de producción y la de comercialización. La obligación de pago recae sobre el primer comprador o sobre la cooperativa.