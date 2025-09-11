Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La feria es en noviembre. IFEMA
MADRID

IFEMA se prepara para una nueva feria del sector

SUR

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

En el ecuador del otoño se celebrará la primera edición de Expo Sagris, un nuevo evento del sector que está promovido por la asociación Alianza ... para una Agricultura Sostenible (ALAS).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  3. 3 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  4. 4 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  5. 5 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  6. 6 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  7. 7 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  8. 8

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  9. 9 Detienen a una pareja por un intento de okupación tras acceder a una vivienda en Las Lagunas en Mijas
  10. 10

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur IFEMA se prepara para una nueva feria del sector

IFEMA se prepara para una nueva feria del sector