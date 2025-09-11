IFEMA se prepara para una nueva feria del sector
SUR
Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00
En el ecuador del otoño se celebrará la primera edición de Expo Sagris, un nuevo evento del sector que está promovido por la asociación Alianza ... para una Agricultura Sostenible (ALAS).
La feria, que tendrá lugar concretamente entre los días 6 y 8 de noviembre en el recinto ferial de IFEMA (Madrid), nace con la vocación de convertirse en el gran punto de encuentro del ecosistema agrario, ganadero y agroalimentario nacional. Expo Sagris se configura como un espacio abierto al público general, que busca poner en valor la contribución del sector agroalimentario a la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica y la vertebración territorial.
El evento reunirá a empresas, cooperativas, organizaciones profesionales, instituciones y entidades sociales, que podrán mostrar su compromiso activo con un modelo agrario más justo, resiliente y adaptado a los retos actuales, como el relevo generacional, la transición ecológica y la adaptación al cambio climático.
El Ministerio de Agricultura apoya institucionalmente esta iniciativa, en el marco de un protocolo general de actuación que se formalizará próximamente con la firma de un acuerdo con la asociación ALAS.
