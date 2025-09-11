Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El huerto urbano se consolida como una tendencia sostenible

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

Un estudio del Grupo de Estudios y Alternativas GEA2, señala que en España el número de huertos urbanos supera ya los 15.000, distribuidos en ... más de 300 municipios. Esta práctica ocupa actualmente más de millón y medio de metros cuadrados en entornos urbanos y se consolida como una tendencia sostenible y creciente.

