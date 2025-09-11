El huerto urbano se consolida como una tendencia sostenible
SUR
Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00
Un estudio del Grupo de Estudios y Alternativas GEA2, señala que en España el número de huertos urbanos supera ya los 15.000, distribuidos en ... más de 300 municipios. Esta práctica ocupa actualmente más de millón y medio de metros cuadrados en entornos urbanos y se consolida como una tendencia sostenible y creciente.
Cultivar alimentos en casa con soluciones como los huertos urbanos, se ha convertido en una alternativa en auge, sobre todo, en las grandes ciudades. Terrazas, jardines y porches se transforman en espacios de cultivo con el objetivo de fomentar la autonomía alimentaria entre los ciudadanos. Este fenómeno cobra cada vez más fuerza en las grandes ciudades, donde reside más del 56% de la población mundial y donde el acceso a tierras de cultivo es limitado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.