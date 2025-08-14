Habas para una alimentación sostenible

Las legumbres marcan el futuro de la alimentación sostenible en Europa. Una prueba de ello es la nueva planta inaugurada a finales de primavera en ... Alemania, en la que las habas serán protagonistas, ya que de ella se pueden extraer numerosos ingredientes para alimentos tanto de humanos como de ganado, así como para la elaboración de medicina.

La nueva factoría ha sido inaugurada por Beneo, un fabricante líder de ingredientes funcionales para alimentos, piensos y productos farmacéuticos y miembro del Grupo Südzucker. Se trata de su primera planta de procesamiento de legumbres tras un periodo de construcción de apenas un año y medio.

La inauguración es el resultado de una inversión de unos 50 millones de euros realizada por el Grupo Südzucker en sus instalaciones de Obrigheim (Renania-Palatinado, Alemania). Allí, legumbres como el haba local se transforman en ingredientes para la producción de alimentos y piensos.

Este cultivo, que se aprovecha al máximo, no requiere de fertilizantes nitrogenados

Al mismo tiempo, la inversión impulsa la innovación en la industria alimentaria y refuerza la creación de valor regional.

En la nueva planta se crearán hasta 25 nuevos puestos de trabajo; esta se ha construido junto a las actuales instalaciones de Beneo, donde se producen su sustituto del azúcar Isomalt y el carbohidrato inteligente PalatinoseTM (isomaltulosa), en una superficie de unos 4.000 metros cuadrados, aproximadamente la mitad de un campo de fútbol.

La sostenibilidad ha sido un aspecto clave de la nueva planta, cuya producción funciona íntegramente con electricidad procedente de fuentes de energía renovables. Un sistema fotovoltaico en el tejado genera energía adicional y el calor residual de la producción se utiliza para calentar el edificio, mientras que el procesamiento de las legumbres no requiere agua.

Las credenciales de sostenibilidad de las instalaciones se ven reforzadas por un planteamiento de cero residuos, que garantiza que todas las materias primas se utilicen plenamente como ingredientes para las industrias alimentaria y de piensos.

El haba también desempeña un papel fundamental en la agricultura sostenible, ya que las legumbres no requieren fertilizantes nitrogenados y mejoran la calidad del suelo para futuros cultivos. Las habas de Beneo se cultivan en Alemania, cerca de la planta de producción, y cuentan con la certificación REDCert2, que equivale a la Evaluación de Sostenibilidad Agrícola (FSA) de SAI, con la máxima calificación 'Oro'.

Desde Beneo destacan la combinación de tradición e innovación en la planta de Obrigheim: Lo que empezó hace más de 30 años con la transformación del azúcar de remolacha en ingredientes con beneficios añadidos para la salud continúa ahora en la nueva planta.

Hay que tener en cuenta que el haba es una legumbre con una larga historia. Allí, en Obrigheim, la procesarán para obtener ingredientes vegetales de alta calidad que contribuirán a una nutrición preparada para el futuro.

«Alimentar de forma sostenible a una población mundial en constante crecimiento es sin duda uno de los mayores retos de nuestra generación», declaraba el doctor Niels Pörksen, CEO del Grupo Südzucker.

El Grupo Südzucker persigue la visión de contribuir a un mundo saludable y sostenible en el que merezca la pena vivir y una de las muchas formas en que lo estamos haciendo es invirtiendo en la expansión de nuestra división de proteínas vegetales. Hoy es, por tanto, un hito importante para nosotros.

En Europa, los consumidores adoptan cada vez más pautas alimentarias flexibles y respetuosas con el medio ambiente. De hecho, en 2023 el 27 % de los consumidores europeos se identificaban como flexitarianos y el 51 % también reducía su consumo de carne en comparación con el año anterior, frente al 46 % en 2021.

La preocupación por la salud fue la principal motivación para esta reducción, citada por el 47% de los que han reducido la carne, seguida por el bienestar animal (29 %) y las consideraciones ambientales (26 %).

Con la ampliación de sus instalaciones, Beneo responde a la evolución de las tendencias de consumo y a la creciente demanda de sus clientes. Las proteínas derivadas de las legumbres, como las del haba, que se utilizan como alternativas a la carne o los lácteos y para sustituir al huevo, son cada vez más demandadas en la industria alimentaria como alternativas a la proteína animal y desempeñan un papel clave en el desarrollo de productos de origen vegetal.