Hace unos días que ha arrancado oficialmente la vendimia. Como casi siempre, las viñas moscatel de la Axarquía han sido las primeras en comenzar a ... vendimiarse. Allí, llevan más de un mes lamentando los efectos del 'mildiu', un hongo que va a diezmar prácticamente la producción de esta campaña.

Ojalá, éste fuera el único problema al que se tiene que enfrentar el sector. Las bodegas tienen otros quebraderos de cabeza con los que llevan lidiando años. No me refiero ni a otras plagas ni siquiera a la sequía que aún sigue sin disiparse en parte del territorio español.

Por un lado, están los aranceles con los que lleva amenazando Trump desde que tomó posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos.

Los vinos españoles en general y los andaluces en particular van a ver mermadas sus ventas a este país en un momento en el que el consumo nacional consolida su particular crisis.

Es cierto, que en estos últimos años, tras el vaivén de la pandemia, se tiende a la estabilidad con un consumo medio por español de 20 litros por año, pero, si se analizan bien esos datos, hay cifras que alarman. Los jóvenes son reacios a consumirlo. De hecho, casi el 40% de todo el vino que se toma en España recae en los mayores de cincuenta años. Además, en la franja que hay entre los 18 y los 35 años, sólo recae una cuarta parte de lo que se consume.

Y esto viene de lejos, ya que desde que se inició este siglo, el perfil del consumidor español medio ha ido cambiando. Su hábitos ya evitan tomarlo a diario para relegarlo sólo a momentos de celebraciones y eventos sociales. La apuesta por una vida más saludable o la competencia de las cervezas, que son, a priori, más económicas son algunos de los motivos que están haciendo peligrar el futuro del vino en España.

Lo lógico sería apostar por la promoción, pero como otras bebidas alcohólicas ésta está muy restringida, así que toca echarle imaginación al asunto.