Frutas olvidadas para crear empresas agroalimentarias
Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00
Endrinas, bellotas, escaramujos, cerezas de madroño y piñas verdes son cinco frutos silvestres abundantes en entornos forestales de los que apenas se obtiene aprovechamiento económico. ... Pero, a partir de ahora, podrían ser utilizados para crear empresas agroalimentarias que generen economía en entornos rurales.
Es el objetivo planteado en las Islas Baleares por los promotores del proyecto europeo Plantas Olvidadas.
La iniciativa, financiada por la Unión Europea, comenzó a explorar las posibilidades de elaborar y comercializar alimentos basados en estos cinco frutos silvestres hace más de un año en Cataluña, donde sus promotores ya han logrado elaborar y poner a la venta una selección piloto de 30 novedades culinarias en una veintena de tiendas. El proyecto comenzó a finales del año pasado en 14 parcelas forestales de Cataluña de la mano del colectivo Eixarcolant, la cooperativa Sambucus y la Fundación Emys.
