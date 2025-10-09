ExpoFare llega con dos novedades importantes
Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00
Fuente Palmera (Córdoba) acogerá del 23 al 25 del próximo octubre la IX edición de ExpoFare, la Feria de la Agricultura de Regadío del Valle ... del Guadalquivir. Este año el evento cambia de ubicación para instalarse en el Centro Polivalente del Polígono Industrial Chacón. Pero, además, hay otra novedad importante, ya que se ha creado el espacio 'Agrifood Demo', destinado a los productos agroalimentarios de la agricultura de regadío.
