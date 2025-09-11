El consumo de sandía y melón crece en los hogares españoles

Son sanos, económicos y cada vez se compran más. Así lo confirman los últimos datos. Los hogares españoles han consumido 663,5 millones de kilos ... de melón y sandía entre junio de 2024 y mayo de 2025, un 8,6 % más que el año anterior, lo que supone 52,5 millones de kilos más, según datos del panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El precio medio de la sandía y melón se sitúa durante ese período en 1,20 euros por kilo (un 6,4 % menos que el año anterior), por debajo del precio medio de la fruta fresca (2,2 % euros por kilo). Con estos datos, el sector ha facturado 792.989.290 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,6 % con respecto al año anterior.

En el periodo de referencia, cada español de media ha consumido 14,16 kilos de melón y sandía, lo que supone un 7,9 % más que el año anterior, que equivale a un kilo más por persona y año. El gasto per cápita crece de forma moderada y se sitúa en 16,92 euros por persona y año (un 0,9 % más que hace un año).