El consumo de sandía y melón crece en los hogares españoles
SUR
Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00
Son sanos, económicos y cada vez se compran más. Así lo confirman los últimos datos. Los hogares españoles han consumido 663,5 millones de kilos ... de melón y sandía entre junio de 2024 y mayo de 2025, un 8,6 % más que el año anterior, lo que supone 52,5 millones de kilos más, según datos del panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El precio medio de la sandía y melón se sitúa durante ese período en 1,20 euros por kilo (un 6,4 % menos que el año anterior), por debajo del precio medio de la fruta fresca (2,2 % euros por kilo). Con estos datos, el sector ha facturado 792.989.290 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,6 % con respecto al año anterior.
En el periodo de referencia, cada español de media ha consumido 14,16 kilos de melón y sandía, lo que supone un 7,9 % más que el año anterior, que equivale a un kilo más por persona y año. El gasto per cápita crece de forma moderada y se sitúa en 16,92 euros por persona y año (un 0,9 % más que hace un año).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.