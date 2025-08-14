El camino del uso sostenible de los fitosanitarios

Mientras siguen llegando desde fuera de la Unión Europea frutas y verduras que no se someten a controles de fitosanitarios, España sigue la senda de ... la sostenibilidad en el uso de éstos en sus propios cultivos.

Así lo constatan los últimos datos actualizados y publicados en la web de l Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Los indicadores de uso sostenible, calculados conforme a la normativa comunitaria, se mantienen estables en 2023, a pesar del descenso en la comercialización por las condiciones meteorológicas extremas.

Entre esos índices, destaca el aumento del 2,3 % en el uso de productos de bajo riesgo, lo que refleja la sustitución progresiva de sustancias con mayor impacto por otras más respetuosas con la salud y el medio ambiente.

En concreto, la comercialización de productos fitosanitarios se redujo un 6 % en 2023, con descensos notables en fungicidas (-27 %) y herbicidas, en línea con la tendencia de años anteriores. Sin embargo, esta reducción de volumen no ha supuesto un retroceso en la eficacia de la protección vegetal, gracias a la incorporación de prácticas y sustancias más sostenibles.

Estos datos reflejan el compromiso del sector productor con la sostenibilidad ambiental y la salud pública, al tiempo que subraya la importancia de garantizar la sostenibilidad económica de las explotaciones. En este sentido, el ministerio considera prioritario continuar revisando y adaptando la normativa comunitaria para dotar al sector de herramientas eficaces y sostenibles frente a los retos de la sanidad vegetal.

Es importante entender el contexto de este avance. Desde el MAPA consideran que el refuerzo del Plan de Acción Nacional de Uso Sostenible habría permitido acompañar mejor esta evolución positiva, especialmente en medidas de formación a los profesionales. Aunque su actualización no pudo aprobarse en 2024, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sigue trabajando con las comunidades autónomas para poder revisarlo y avanzar en este ámbito.

El actual Plan de Acción Nacional 2023-2027 sobre el uso sostenible de los productos fitosanitarios fue elaborado teniendo en consideración los resultados del anterior Plan 2018-22, los informes anuales y sus indicadores, las recomendaciones de la Comisión Europea y, por supuesto, los comentarios del sector.

Fue aprobado por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural el 5 de diciembre de 2022, y prorrogado de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, en febrero de 2025.

El Ministerio de Agricultura publica también los datos del Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones de Productos Fitosanitarios (RETO), que ofrecen la evolución comparada de 2023 y 2024 a nivel provincial y por materia activa fitosanitaria.

En 2024, se observa una recuperación de las cantidades comercializadas respecto a 2023, con 5,87 millones de transacciones, un 9 % más que el año anterior, lo que refleja la adaptación del sector a las condiciones climáticas y de mercado.

Estas herramientas electrónicas, como RETO, el Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO) y el Registro de Productos Fitosanitarios, forman parte de la estrategia de digitalización impulsada por el ministerio, lo que facilita el acceso a información transparente y de calidad tanto al sector como a la sociedad. Una iniciativa que contribuye a la toma de decisiones fundamentada en datos que orienta las políticas públicas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.