El café, el agua y la cerveza sin alcohol disparan sus precios en verano

El café, el agua, las bebidas espirituosas y la cerveza sin alcohol, son cuatro de las diez categorías de bebidas que más se han encarecido ... en los últimos siete meses de 2025,

De nuevo, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 2,7 % anual a julio, es decir, una décima menos que el índice del mes anterior, según los datos del IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Pero el café se ha encarecido mucho más en los últimos siete meses de 2025 un 15,9 %, hasta convertirse en la categoría de bebidas que más lo ha hecho en lo que va de año.

Solo en julio, se ha encarecido un 1,8 % respecto al mes anterior de 2025, lo que confirma su escalada paulatina, mientras la cesta de la compra sigue subiendo en España, en línea con el IPC general. A la vez que el agua mineral o de manantial ha subido un 2,8 % desde enero, una cifra idéntica a la de las bebidas espirituosas y los licores.