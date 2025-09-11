El café, el agua y la cerveza sin alcohol disparan sus precios en verano
SUR
Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00
El café, el agua, las bebidas espirituosas y la cerveza sin alcohol, son cuatro de las diez categorías de bebidas que más se han encarecido ... en los últimos siete meses de 2025,
De nuevo, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 2,7 % anual a julio, es decir, una décima menos que el índice del mes anterior, según los datos del IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pero el café se ha encarecido mucho más en los últimos siete meses de 2025 un 15,9 %, hasta convertirse en la categoría de bebidas que más lo ha hecho en lo que va de año.
Solo en julio, se ha encarecido un 1,8 % respecto al mes anterior de 2025, lo que confirma su escalada paulatina, mientras la cesta de la compra sigue subiendo en España, en línea con el IPC general. A la vez que el agua mineral o de manantial ha subido un 2,8 % desde enero, una cifra idéntica a la de las bebidas espirituosas y los licores.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.