Ayudas extraordinarias para los frutos de cáscara
SUR
Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00
El Ministerio de Agricultura ha publicado una nueva resolución de concesión de ayudas extraordinarias por la sequía para los productores de frutos de cáscara, con ... la que eleva ya a 19,2 millones de euros el pago de esta línea de apoyo -el 96 % del presupuesto total asignado- a un total de 16.423 productores.
Se contempla el pago a 34 titulares de explotaciones, por un importe de 114.043 euros. Estas ayudas se enmarcan en las medidas excepcionales para apoyar al sector agrario y los fondos provienen de la reserva agrícola de la UE.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión