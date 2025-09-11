Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andalucía es una de las cinco regiones piloto de la Unión Europea que han participado en este ambicioso proyecto. SUR

Andalucía impulsa la bieconomía circular

El proyecto comunitario Robin ayuda a las regiones europeas a acelerar la transición verde

J. A.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

Es un concepto más usado, aunque no siempre se tenga clara su definición. La bioeconomía circular es un fenómeno emergente en el sector primario europeo. ... Y, en este contexto, Andalucía mantiene desde hace años una clara apuesta por desarrollarla. No en vano, ha sido de las primeras regiones europeas en adoptar un modelo de gobernanza específico, en concreto con la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular (EABC) y con la aprobación del Plan de Acción de Bioeconomía Circular en la Cadena de Valor Agroalimentaria de Andalucía 2025-2030.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  3. 3 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  4. 4 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  5. 5 Mata a un hombre y se atrinchera más de 12 horas con la mujer del fallecido en Granada
  6. 6 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  7. 7

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  8. 8 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  9. 9 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  10. 10 Detienen a una pareja por un intento de okupación tras acceder a una vivienda en Las Lagunas en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Andalucía impulsa la bieconomía circular

Andalucía impulsa la bieconomía circular