El agro español, a contracorriente

Entre tantas reivindicaciones y demandas para mejorar la situación, el sector agro nacional puede presumir de tener cada año más músculo.

Así se desprenden de ... los datos aportados por el Observatorio Agroalimentario de Cajamar. Ahí se ha constatado que el sector en España ha aumentado su valor añadido bruto (VAB) un 3,9 % en 2024 hasta los 125.160 millones de euros, frente a la caída del -2,9 % de media en la UE-27

Así, España se mantiene como la cuarta economía en tamaño del sector agroalimentario de la UE-27 y genera el 12,3 % del VAB comunitario del sector.

El campo nacional aportó el 8,6% del PIB de la economía española en 2024

El resultado tan favorable en 2024 se explica, en gran medida, por el 8,3 % de crecimiento del VAB del sector primario, que compensa el aumento más limitado del valor de la industria de la transformación de alimentos y bebidas (2,7 %) y de comercialización de productos 'agro' (0,1 %). En conjunto, los tres subsectores que forman el agroalimentario español (primario, industria y comercialización) aportan el 8,6 % del PIB de la economía española en 2024 y el 11,5 % del empleo. En concreto, generan un total de 2.510.035 empleos en 2024, un 1,4 % más que el año anterior.

Casi la mitad de los puestos de trabajo se concentra en la comercialización, mientras que el 30,5% se dedica al sector primario (agricultura, ganadería y pesca) y el 19,8 % trabaja en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.

Los trabajadores que desarrollan su actividad en el sector agroalimentario suponen el 11,5 % del total del empleo de la economía española en 2024.

El peso destacado del sector en el empleo no esconde algunas debilidades que muestra el informe como la menor presencia de las mujeres (solo representan el 31,3 % del empleo del sector primario y la industria de la transformación de alimentos y bebidas en conjunto, frente al 46,4 % que suponen en el total de la economía) y el reto del relevo generacional (el 37,6 % de las personas que se dedican a la actividad agroalimentaria, sin considerar el comercio, en España tiene 50 años o más, un porcentaje que se agudiza en la UE-27 al alcanzar el 40,5 %).

Un rasgo distintivo del sector agroalimentario español es la importancia que tiene como pilar de las exportaciones nacionales.

El sector agroalimentario registró un nuevo máximo histórico al incrementar sus ventas al exterior un 5,9 % en 2024, hasta los 76.356 millones de euros. Un crecimiento que, a diferencia del año anterior, se basa mucho más en el aumento del volumen de productos exportados (4,4 %) que en la subida de los precios.

Con estas cifras globales, el sector agroalimentario aporta el 19,5 % del total de exportaciones de bienes de España, un punto más que en 2023 y el peso más alto entre las economías exportadoras europeas.

España se consolida también como la cuarta economía exportadora del sector de la UE-27 y logra un superávit de 18.776 millones de euros en 2024, que supone un 19,9 % más que el año anterior. Se trata del segundo superávit más alto de la UE-27, solo por detrás de Países Bajos y dejando a Polonia en tercera posición.

El principal mercado de los productos agroalimentarios españoles sigue siendo la UE-27, que concentra el 67 % de las exportaciones. Francia (15,2 %), Alemania (11,3 %), Italia (10,5 %) y Portugal (10,4 %) absorben casi la mitad de esas ventas. De los mercados extracomunitarios, destaca Reino Unido, con una cuota del 6,7 %.

Fuera de Europa, Estados Unidos afianza cada vez más su posición como el segundo mayor destino extra-UE, debido a la ininterrumpida pérdida de cuota de mercado de China.

Las frutas y frutos comestibles son el principal producto agroalimentario de exportación y suponen el 14,7 % del total exportado en 2024. Por su parte, el pescado, crustáceos y moluscos se mantienen como el principal producto de importación de España, con una cuota del 12,8 % del total de compras en el exterior.

En 2024, el sector agroalimentario español ha sido un 14,4 % más productivo que el de la UE-27 y esta cifra aumenta hasta el 41,9 % si se excluye el comercio.