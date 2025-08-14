Acuerdo para la apertura del caladero de la chirla
SUR
Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha alcanzado un acuerdo con el sector pesquero para la apertura ... del caladero de la chirla (Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz, bajo unas condiciones técnicas y biológicas consensuadas para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de la actividad.
Entre las condiciones acordadas para la apertura del caladero se incluye la reducción excepcional de la talla mínima de captura a 24 mm, con carácter transitorio hasta el 31 de enero de 2026.
