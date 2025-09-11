El aceite de acebuchina protege la retina de daños causados por la hipertensión

Su cultivo es minoritario en relación con el olivar, pero el acebuche sigue siendo hoy parte importante del paisaje agrícola andaluz. Poco a poco se ... arroja más luz sobre su fruto, con el que se puede hacer un aceite virgen extra que tiene incluso más beneficios que el de oliva.

Uno de los últimos descubrimientos ha sido el que señala que el consumo de su aceite protege a la retina de los daños provocados por la hipertensión arterial.

El estudio, realizado conjuntamente por la Universidad de Sevilla y el Karolinska Institutet de Suecia, revela los mecanismos moleculares en los que ejerce una acción antioxidante, antiinflamatoria y antifibrótica; ya que reduce la formación de cicatrices.

Así, se abren nuevas vías terapéuticas para enfermedades oculares, como el glaucoma, la degeneración macular asociada a la edad o algunas retinopatías.

El estudio muestra cómo las vesículas extracelulares trasladan el efecto beneficioso del aceite de acebuchina. Esto supone un avance en la caracterización de los mecanismos moleculares en la reducción del daño causado por la hipertensión arterial. Los expertos concluyen que el uso terapéutico del aceite de acebuchina abre una vía muy precisa y segura para tratar directamente los órganos afectados, como es el caso de la retina en personas con enfermedades oculares.

En la actualidad, hay varias almazaras que elaboran y comercializan este aceite cada campaña en Andalucía.