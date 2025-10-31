Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fernando Fernández, en el centro, junto al alcalde de Archidona y responsables de la cooperativa La Purísima durante la visita a las instalaciones. sur

La Junta anticipa el pago de 43,6 millones de la PAC a 15.000 agricultores y ganaderos

El delegado de Agricultura, Fernando Fernández, destaca que con este adelanto se busca dotar de «mayor liquidez a las explotaciones agrarias en un momento crítico del ciclo productivo»

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:33

Comenta

La Junta de Andalucía ha anticipado ya el pago de 43,65 millones de euros en ayudas directas de la PAC (Política Agraria Común) a ... 15.024 agricultores y ganaderos de Málaga, según ha anunciado este viernes el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la provincia, Fernando Fernández Tapia-Ruano, durante una visita a las instalaciones de la cooperativa La Purísima de Archidona, donde ha estado acompañado por el alcalde de esta localidad, Manuel Almohalla.

