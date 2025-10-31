La Junta anticipa el pago de 43,6 millones de la PAC a 15.000 agricultores y ganaderos

La Junta de Andalucía ha anticipado ya el pago de 43,65 millones de euros en ayudas directas de la PAC (Política Agraria Común) a ... 15.024 agricultores y ganaderos de Málaga, según ha anunciado este viernes el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la provincia, Fernando Fernández Tapia-Ruano, durante una visita a las instalaciones de la cooperativa La Purísima de Archidona, donde ha estado acompañado por el alcalde de esta localidad, Manuel Almohalla.

El pago de estas ayudas, correspondientes a la campaña de 2025, se ha llevado a cabo en las dos últimas semanas suponiendo el 70% de anticipo de lo que les corresponde a los beneficiarios y con ello se busca dotar de «mayor liquidez a las explotaciones agrarias en un momento crítico del ciclo productivo», según ha destacado Fernández Tapia-Ruano.

El delegado territorial de Agricultura ha puesto en valor el apoyo financiero «inmediato» que ofrece el gobierno andaluz ante los crecientes costes, entre ellos los relacionados con la energía, por lo que con estos ingresos los agricultores y ganaderos malagueños afrontan en «mejores condiciones» los gastos para la preparación de la campaña agrícola de 2025 y 2026.

Visita a la cooperativa La Purísima

En su visita a La Purísima el delegado de la Junta y el regidor de la localidad han mantenido un encuentro con el presidente de la cooperativa y el gerente de la misma, Antonio Jesús Casado y Víctor Herrero, respectivamente, quienes han trasladado las dificultades a las que se enfrentan los socios de esta cooperativa olivarera, entre ellas, la incertidumbre por el nuevo marco financiero de la PAC para el periodo 2028-2034, que prevé un recorte del presupuesto del 22%.

La Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera La Purísima, integrada en el grupo DCOOP, está formada por 1.200 socios agricultores que trabajan unas 10.000 hectáreas de olivar (aproximadamente el 7,7% del olivar provincial). Su molturación media es de 25 millones de Kilos de aceitunas, que producen alrededor de 5 millones de kilos de aceite, si bien en las últimas campañas la producción ha sido sensiblemente inferior debido a la sequía.