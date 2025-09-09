A vueltas con la selección

Nueve goles en dos partidos y su portería a cero. Ser de los mejores del mundo obliga a mucho. Obliga, en cualquier actividad, a pelear ... para ser el mejor. Y con ese objetivo por delante, el equipo de España ha echado a andar, despacito y con buena letra en en el largo camino hasta el Mundial de Norteamérica, con parada y fonda en Washington, sede del sorteo de grupos en diciembre en el que todos confiamos que estará España una vez superada esta fase inicial.

Los encuentros contra Bulgaria y Turquía han sido resueltos sin problemas y sólo tendrá que repetir triunfos frente a Georgia dentro de un mes. Cuando se han vivido tantos años, que es mi caso, tantas competiciones europeas, tantos Mundiales y similares se agolpan en ese baúl que canta Karina. Ahora que parecen estar de moda los extremos recuerdo con admiración todavía el juego elegante y efectivo de Basora, el extremo azulgrana; también el de Rexach y Pereda, la velocidad incisiva de Gento y otros muchos de la época que podrían ser parangón de los actuales Lamin Yamal o Nico Williams, dos líderes de la selección de Luis de la Fuente, que parece empeñado en mantener su 'selección' por encima de todo. Es por eso por lo que ha convocado a Rodri y Carvajal, dos elementos con los que no podía contar para jugar pero sí para mantenerlos motivados con el ambiente de la selección.

Han sido muchos los cambios elaborados en el fútbol, con la situación y quehacer de jugadores en determinados puestos. Repito que el '7' es el más empleado en los sistemas de juego en tanto que el '9' no aparece por ninguna parte. Menos delantero centro se les llama de todo, delantero en punta, referencia o, indistintamente, se les adjudica esa tarea. Han pasado muchos años y el recuerdo de Zarra, Pahíño y Santillana, por ejemplo, siguen inolvidables por sus remates de cabeza que les facilitaban, precisamente, los extremos. Pero, en fin, no es momento de recuerdos sino de atacar decididamente para recuperar el título de campeón del mundo que todavía se mantiene fresco en el álbum de los recuerdos.