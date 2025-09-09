Verstappen es el rey

El Gran premio de Italia se disputa desde hace 75 años en el autódromo de Monza ubicado en el 'Parco di Monza', el parque natural ... cerrado más grande de Europa, a unos 60 kilómetros de Milán. Es, sin duda, uno de los escenarios emblemáticos de la Formula 1. De hecho, se le conoce como 'el templo de la velocidad' por las elevadas que en él se desarrollan y donde Max Verstappen lograba la 'pole position' a una media de 265 kilómetros por hora, la más alta jamás lograda en la Fórmula 1.

La 'pole' de Verstappen significaba mucho. No tiene el coche más competitivo (sólo hay que ver donde termina su compañero Yuki Tsunoda), pero se las arregla para con su talento suplir el déficit de su coche. En esta ocasión les robó el primer puesto en la calificación a los McLaren de forma magistral. Una vez iniciada la carrera, que tuvo las cuatro primeras vueltas más emocionantes de lo que llevamos de campeonato, Vestappen y Lando Norris se pasaron y repasaron hasta que el holandés adelanto al piloto de McLaren y se marchaba para ganar un Gran Premio que se recordará mucho tiempo, endosándoles a la pareja de coches papaya nada menos que quince segundos al final.... Con un McLaren ya sería campeón de este año. Tanto Norris como Piastri no encontraron la forma de hacerle frente en esta ocasión y, a falta de diez vueltas, trataron de buscar algo diferente y entraron a 'boxes' a poner neumáticos blandos con los que intentar recuperar tiempo, con la mala suerte de Norris de que marchaba segundo por un fallo en el cambio en una rueda delantera, con lo que perdía la posición con su compañero, pero desde el muro le indicaban a Piastri que cediese la posición. Lo hizo fielmente y esperó que a final de año los tres puntos que ha regalado no le cuesten el campeonato. De lo que no me cabe duda es de que las estrategias y cambios de neumáticos cuentan en cada carrera y forman parte del desarrollo de cada Gran Premio, por lo que no estoy de acuerdo con la orden de obligar a Piastri a dejar pasar a Norris. Ferrari estuvo sin ritmo todo el fin de semana. Sólo Leclerc estuvo al inicio algo más combativo, pero los coches del 'cavallino rampante' están muy lejos de poder luchar por la victoria. El monegasco fue quinto y su compañero Hamilton, sexto en su primera visita a Monza vestido de rojo, muy pobre resultado que ofrecer a los 'tifossi' que esperaban que la carrera de casa supusiera una mejoría evidente. Gran carrera del brasileño Gabriel Bortoletto, que de nuevo lograba un octavo lugar con su Sauber después de luchar con los Mercedes de Russell y Antonelli, que estuvieron casi invisibles todo el Gran Premio. Mala suerte de nuevo para Fernando Alonso. El asturiano era sexto cuando al pasar por encima de uno de los bordillos de los que se pisan en cada vuelta, rompió la suspensión delantera y tuvo que abandonar, perdiendo nuevamente unos puntos de oro. Lo mismo le pasaba a Sainz. Su Williams, después de unos entrenos libres esperanzadores, iniciaron una regresión en carrera. Aun así el español estaba remontando y en zona de puntos cuando el inglés Bearman chocaba contra él arruinando la carrera de ambos. El madrileño se quedó a medio segundo del último punto. Un dato curioso: los tres últimos pilotos que sumaron puntos, Bortoletto, Antonelli y Hadjar, son 'rookies' este año.

¡Hasta Bakú!