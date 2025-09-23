Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rafa Nadal, durante una rueda de prensa. EP

Rafa Nadal denuncia la suplantación de su imagen con inteligencia artificial

El extenista balear advierte sobre «propuestas de inversión que no provienen de mí»

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:02

Desde que se comenzó a implementar la inteligencia artificial en prácticamente todos los ámbitos de nuestro día a día, se sabía que se podía usar ... tanto de una manera adecuada, como incorrecta. Una de sus características es que es capaz de alterar la realidad sin que ninguno podamos darnos cuenta a primera vista. Esto mismo le ha sucedido a Rafa Nadal, que no ha dudado ni un segundo en salir al paso en sus redes sociales para denunciar que le habían suplantado su imagen y su voz en los que se le me «atribuyen consejos o propuestas de inversión» que no provienen del tenista.

