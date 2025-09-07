Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aryna Sabalenka celebra este sábado su victoria en el Abierto de Estados Unidos. Reuters

Sabalenka rompe la historia al ser la primera en 11 años que repite título en Nueva York

La estadounidense Anisimova, de 24 años y octava del mundo, se quedó con las ganas de convertirse en la séptima campeona en 12 años en estrenar corona en Flushing Meadow

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:43

Aryna Sabalenka, 27 años, ha entrado en la historia del Open de Estados Unidos. Es la primera que defiende el título con éxito en los ... últimos 11 años. La última fue Serena Williams. La rusa se coronó este sábado por segunda vez consecutiva en Nueva York y amplió su liderazgo en el circuito. La estadounidense Amanda Anisimova, de 24 años y octava del mundo, se quedó con las ganas de convertirse en la séptima campeona en 12 años en estrenar corona en Flushing Meadow. Perdió en dos sets por 6-3 y 7-6 (3), en 1h34'.

