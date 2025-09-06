Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EP

Alcaraz, a un paso de su sexto Grand Slam

El murciano se verá las caras este domingo con Sinner en Nueva York en su séptima final de Grand Slam

Enric Gardiner

Sábado, 6 de septiembre 2025, 11:38

Carlos Alcaraz puede lograr este domingo (20:00 hora española) lo que no ha logrado nadie en la historia. Ganar el US Open sin perder ... un set. Es el primer tenista desde Roger Federer en 2015 en alcanzar la final en Nueva York sin ceder un parcial y tiene ante sí convertirse en el sexto hombre en la historia en conquistar un Grand Slam de forma perfecta.

