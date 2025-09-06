Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Alcaraz celebra un punto ganado en la semifinal del US Open ante Djokovic. Efe
Semifinales

Alcaraz disfruta de su momento dulce ante Djokovic

El murciano arrolla en tres al serbio y luchará el domingo por su segundo título en el US Open

Dagoberto Escorcia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:40

El duelo entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic complació de sobra a los más de 27.000 espectadores que llenaron el Arthur Ashe de Flushing ... Meadow. Era una semifinal con pinta de final y lo que tenía que pasar, pasó. Los pronósticos no fallaron. El número dos pudo con el siete. El joven de 22 años demostró que hoy en día es más que el viejo rockero de 38 años. Alcaraz está camino de su sexto título. Lo disputará el domingo ante Jannik Sinner o Félix Auger-Alaissime.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  2. 2 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  3. 3 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  4. 4 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  5. 5 Denuncian el accidente de una joven de 27 años tras chocar su moto con un jabalí en Cerrado de Calderón
  6. 6 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?
  7. 7 Estabilizado el incendio del término municipal de Estepona que ha obligado al desalojo de vecinos
  8. 8 Los españoles dictan sentencia en el CIS: La tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla?
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10 Declarado un foco de gripe aviar en una granja de aves de corral en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alcaraz disfruta de su momento dulce ante Djokovic

Alcaraz disfruta de su momento dulce ante Djokovic