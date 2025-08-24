Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejandro Davidovich, este domingo en Nueva York. EFE

La peculiar camiseta de Davidovich en el US Open

El diseño rompedor responde a la línea que ha sacado Adidas en colaboración con el estilista japonés Yohji Yamamoto

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:25

Salvo en Wimbledon, donde se impone el blanco riguroso en todas las prendas, incluido los calcetines, que Alejandro Davidovich siempre lleva de diferentes colores en ... cada pierna, ha sorprendido el 'look' del rinconero en este US Open, una línea especial de Adidas en colaboración con Y-3, la marca del estilista y diseñador de moda japonés Yohji Yamamoto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  2. 2 Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo
  3. 3 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  4. 4 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  5. 5 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  6. 6 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  7. 7 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  8. 8 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  9. 9

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  10. 10 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La peculiar camiseta de Davidovich en el US Open

La peculiar camiseta de Davidovich en el US Open