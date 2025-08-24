La peculiar camiseta de Davidovich en el US Open

Salvo en Wimbledon, donde se impone el blanco riguroso en todas las prendas, incluido los calcetines, que Alejandro Davidovich siempre lleva de diferentes colores en ... cada pierna, ha sorprendido el 'look' del rinconero en este US Open, una línea especial de Adidas en colaboración con Y-3, la marca del estilista y diseñador de moda japonés Yohji Yamamoto.

El nipón, que ya había colaborado con firmas como Hermès, Mikimoto y Mandarina Duck o artistas tan diversos como Elton John, Steve McQueen, Donna Karan, Justin Theroux, y el músico Miyavi, ha eloborado un diseño muy particular en una camiseta blanca con una creación abstracta que ocupa solamente la zona del costado.

La camiseta, con 65 % de poliéster (reciclado), 20 % de algodón y 15 % de elastano (con la tecnología Climacool, que aleja el sudor de la piel), como informa la propia marca, está a la venta por 90 euros. Hay que recordar que Davidovich, que suele alternar para cada gira modelos distintos, empezó en 2024 su relación con Adidas, tras estar vestido antes por la italiana Diadora.