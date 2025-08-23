Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jessica Bouzas. Efe
US Open

Bouzas, a seguir creciendo en el US Open

La de Pontevedra suma cinco Grand Slam consecutivos ganando al menos un partido y en Wimbledon alcanzó los octavos de final por primera vez en su carrera

Enric Gardiner

Sábado, 23 de agosto 2025, 16:27

Jessica Bouzas se ha acostumbrado en los últimos tiempos a romper barreras en cada torneo que juega. La de Vilagarcía de Arousa llega a un ... Grand Slam dentro de las cincuenta mejores del mundo por primera vez en su carrera y después de que en Wimbledon hiciera su debut en unos octavos de final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  2. 2 Arrestan a dos jóvenes sicarios cuando iban a cometer un asesinato en Málaga
  3. 3 Queda en libertad y revienta siete vehículos de la Policía Nacional a las puertas de la comisaría de Vélez-Málaga
  4. 4 Las tormentas llegan a Andalucía: estas serán las zonas afectadas por la dana
  5. 5 Tráfico activa un nuevo radar en la A-7 a su paso por Marbella
  6. 6 Aemet avisa de las temperaturas que se esperan en Andalucía hasta final de agosto
  7. 7 Susto en el paseo marítimo de Málaga por el incendio de un vehículo
  8. 8 Registrado un terremoto en Rota de 3,4 de magnitud
  9. 9

    La Feria de Málaga más blindada: de patrulla con los centinelas del real
  10. 10 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Bouzas, a seguir creciendo en el US Open

Bouzas, a seguir creciendo en el US Open