Carlos Alcaraz. AFP
US Open

Alcaraz y la reconquista de Nueva York

El murciano vuelve al lugar donde conquistó su primer Grand Slam después de caer en las semifinales de 2023 y de la implosión ante Van de Zandschulp en 2024

Enric Gardiner

Sábado, 23 de agosto 2025, 16:20

Si Carlos Alcaraz se remonta tres años atrás en el tiempo se encuentra con un triunfo en Nueva York que le catapultó, atrapando su primer ... Grand Slam y convirtiéndose entonces en el número uno más joven de la historia. En la víspera de este US Open 2025, Alcaraz ya tiene cinco Grand Slams en su poder y si gana el sexto en Nueva York (o si Sinner se estrella en primera, segunda o tercera ronda), volverá al número uno más de dos años después.

