Alcaraz y la reconquista de Nueva York

Si Carlos Alcaraz se remonta tres años atrás en el tiempo se encuentra con un triunfo en Nueva York que le catapultó, atrapando su primer ... Grand Slam y convirtiéndose entonces en el número uno más joven de la historia. En la víspera de este US Open 2025, Alcaraz ya tiene cinco Grand Slams en su poder y si gana el sexto en Nueva York (o si Sinner se estrella en primera, segunda o tercera ronda), volverá al número uno más de dos años después.

En el circuito actual, cada torneo se reduce a una batalla entre Alcaraz y Sinner con el asterisco de si Novak Djokovic aún tiene en el tanque un último gran baile. El serbio no pudo alzar su título número 25 en los Grand Slams, para desempatar definitivamente con Margaret Court, ni en 2024 ni en las tres oportunidades que ha tenido en 2025, cayendo siempre en semifinales. Campeón cuatro veces en Flushing Meadows, Djokovic es la única alternativa seria al binomio Sinner-Alcaraz, del que se espera otra fulgurante final en Nueva Yorke si ningún actor inesperado lo impide.

Alcaraz aparece aquí con el título de Cincinnati conquistado hace apenas cinco días en una descafeinada final ante Sinner, al que un virus noqueó. Los 23 minutos que duró la final y que se saldaron con un 5-0 para el murciano impidieron ver una revancha de lo ocurrido en Wimbledon, cuando Sinner se impuso para conquistar su primer título en la hierba londinense.

El tenis se debate entre si Alcaraz será capaz de inclinar al mejor tenista en cemento de los últimos dos años o si el italiano continuará su impresionante dominio en la superficie. Además de ganar los dos últimos Grand Slams en pista rápida, Sinner ha ganado 42 partidos y perdido solo dos desde agosto de 2024. Las dos derrotas, precisamente ante Alcaraz en Pekín 2024 y la ya citada final de Cincinnati.

Si el de San Cándido se ha recuperado de la infección vírica, como todo hace indicar porque tendrá una semana hasta su debut, será el favorito en Nueva York sin dudas, solo a la espera de que un nuevo milagro de Alcaraz, como el acaecido en Roland Garros este año o en este mismo escenario en 2022, en ambas ocasiones salvando puntos de partido, lo evite.

Alcaraz ha preparado este US Open sin descanso desde Cincinnati. Un día después del triunfo en este Masters 1.000 se trasladó a Nueva York para disputar el dobles mixto junto a Emma Raducanu. Fue una participación 'express', porque en menos de una hora, la anticipada pareja cayó en octavos de final ante Jessica Pegula y Jack Draper.

Una vez acabada esta 'pachanga', Juan Carlos Ferrero, que estuvo de vacaciones durante Cincinnati, se unió al equipo y hará pareja con Samuel López en Flushing Meadows.

Las cuentas para que Alcaraz sea número uno dentro de dos semanas son claras. Si gana el torneo no dependerá de nadie. También lo será, independientemente de su resultado, si Sinner pierde en primera, segunda o tercera ronda. La diferencia entre ambos es de 1890 puntos, pero mientras Sinner defiende 2000 como campeón del torneo, el español solo 50 por haber perdido el año pasado en segunda ronda contra Botic Van de Zandschulp.

De concretarse, Alcaraz volverá al número uno por primera vez desde el 10 de septiembre de 2023. Sería su quinto reinado como el mejor y reanudaría el contador de semanas en lo más alto que en estos momentos está en 36, por detrás de las 63 que acumula Sinner. Además, el de El Palmar lo tiene todo de cara para finalizar el año como el número uno por segunda vez en su carrera, igualando a Bjorn Borg, Stefan Edberg y Lleyton Hewitt.

El debut del español, lunes o martes, será ante uno de los peores tenistas que le podía tocar en primera ronda, el sacador estadounidense Reilly Opelka, un gigante de 2,11 metros que tiene su gran lastre en sus pobres desplazamientos y en sus recurrentes problemas físicos. A partir de ahí, Alcaraz puede encontrarse con Daniil Medvedev en octavos de final, con Ben Shelton en cuartos de final y con Djokovic o Taylor Fritz en semifinales. Sinner, por su condición de número uno, solo sería rival en la final.