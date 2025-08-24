Davidovich aplasta a Shevchenko en el US Open

Evitar sorpresas y minimizar el desgaste. Para un cabeza de serie de un Grand Slam son las dos claves en las dos primeras cribas, en ... el que pueden esquivar a cualquiera de los 32 mejores tenistas del cuadro. Y ambas premisas las cumplió sobradamente Alejandro Davidovich (18º) en su debut en el US Open este domingo, tras lograr su victoria más rápida de siempre en un 'grande': concedió sólo cuatro juegos a Alexander Shevchenko (89º), al que aplastó con un 6-1, 6-1 y 6-2, en una hora y 26 minutos.

Davidovich Fokina 🇪🇦 61 61 62 Shevchenko 🇰🇿 (J. Brace 🇬🇧) #USOpen #USOpen2025 pic.twitter.com/9eLwV0qyUs — ATP Tennis Stats; Snooker Stats (@ATP_Entry) August 24, 2025

Fue apenas un entrenamiento intenso de hora y media para el malagueño, que venía de sendas retiradas en sus dos últimos torneos (Toronto y Cincinnati) mostrándose exhausto. Está siendo su mejor campaña, con tres finales perdidas. Nunca había jugado tantos partidos, 55 a estas alturas, y la cita en Nueva York, abriendo el turno en el Stadium 17, era una prueba para confirmar que está recuperado de ese cansancio que le lastró dos semanas atrás a poco que avanzaban sus partidos.

La superioridad de Davidovich sobre Shevchenko fue absoluta. El kazajo, que llegó a ser 45º en febrero de 2024, no está cuajando un buen año. Ha perdido nivel y también encadenaba dos retiradas, las de Cincinnati y el Challenger de Sumter, renunciando en plena final.

Ampliar Alexander Shevchenko, este domingo. EFE

El malagueño estuvo pletórico en el resto, sobre todo de revés, donde ya caminaba con la iniciativa en los puntos Muy rápido y explosivo, especialmente inspirado en la red, no hubo opciones para un Shevchenko que no se rindió ni ofreció síntomas de lesión, aunque buscaba una y otra vez respuestas con sus miradas a Angelo Novkovic, su entrenador.

Mientras, Davidovich, al que se vio sin compañía de Félix Mantilla ni de su segundo técnico ahora, David Sanjuán, apabulló a su rival. Una herida en un nudillo de su mano derecha, al arrodillarse en un contrapié, fue su único contratiempo. Rompió pronto en el primer set y lo cerró en 26 minutos, pero es que no cambió nada en el segundo, pese a que Davidovich se colocaba una y otra vez con 0-30 o con desventajas con su servicio, pero siempre remontaba, apoyado en su primer saque o en golpes ganadores.

✅Wimbledon 2022

✅US Open 2022

✅Australian Open 2023

✅Roland Garros 2023

✅Wimbledon 2023

✅US Open 2023

✅Australian Open 2024

✅Roland Garros 2024

❌US Open 2024

✅Australian Open 2025

✅Roland Garros 2025

✅Wimbledon 2025

✅US Open 2025



Alejandro Davidovich has won his R1… pic.twitter.com/81JSI9CKtt — Mario Boccardi (@boccardi_marioo) August 24, 2025

«Me centré en acabar lo más pronto posible», dijo después entrevistado a pie de pista el propio Davidovich consciente de la importancia de llegar a una hipotética tercera ronda o a octavos (ya alcanzó la segunda semana en Flushing Meadows en 2020 y 2022), donde podría cruzarse con Medvedev y Alcaraz, respectivamente, sin un desgaste acusado.

La superioridad de Davidovich se plasmó en el hecho de salvar sus cuatro bolas de 'break' en el partido, en una de ellas, aplaudido por su rival en una volea con la parte alta del cordaje, y en haber aprovechado los siete juegos en los que tuvo opciones de ruptura al resto.

Ampliar Alejandroi Davidovich, en plena actuación. REUTERS

Sólo en el tercer set hubo un amago de reacción de Shevchenko, cuya pareja es la también tenista Anastasia Potapova. Se llego al 3-2 y 15-40, y ahí se acabó todo. Quién sabe si Davidovich quería probarse más tiempo en pista, pero entonces puso la directa y cerró el partido sumando otro quiebre en una portentosa exhibición, dando a entender que busca, si le dejan, otra participación larga en Nueva York.

Por lo pronto, su cruce en segunda ronda este martes saldrá del ganador del choque entre el canario afincado en Granada Roberto Carballés y el francés Arthur Rinderknech, que estaba aún en el ecuador del segundo set cuando había acabado el primer turno en la pista 17.