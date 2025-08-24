Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alejandro Davidovich se estira para llegar de revés a una bola. REUTERS

Davidovich aplasta a Shevchenko en el US Open

El malagueño, inspiradísimo en su tenis, logra el triunfo más amplio de su carrera en un Grand Slam al conceder sólo cuatro juegos en tres sets

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:26

Evitar sorpresas y minimizar el desgaste. Para un cabeza de serie de un Grand Slam son las dos claves en las dos primeras cribas, en ... el que pueden esquivar a cualquiera de los 32 mejores tenistas del cuadro. Y ambas premisas las cumplió sobradamente Alejandro Davidovich (18º) en su debut en el US Open este domingo, tras lograr su victoria más rápida de siempre en un 'grande': concedió sólo cuatro juegos a Alexander Shevchenko (89º), al que aplastó con un 6-1, 6-1 y 6-2, en una hora y 26 minutos.

