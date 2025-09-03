Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Novak Djokovic en el US Open EP

Djokovic, rival de Alcaraz en semifinales

El serbio inclina a Fritz y se enfrentará por novena vez al murciano

Enric Gardiner

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:00

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic vivirá un nuevo capítulo este viernes. Tras la victoria del murciano ante Jiri Lehecka, Djokovic no ... falló y se impuso en un apretado encuentro a Taylor Fritz, finalista el año pasado, (6-3, 7-5, 3-6 y 6-4).

